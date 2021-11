Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Les Game Awards approchent à grands pas et un certain nombre de titres Nintendo dans plusieurs catégories sont en lice pour remporter des prix. Peut-être que le point culminant du lot est Terreur Metroid, qui est en lice pour le jeu de l’année.

Le spectacle n’est pas seulement une question de récompenses, cependant. Il s’agit également d’annonces et une fois de plus, l’animateur et organisateur Geoff Keighley suscite l’enthousiasme sur les réseaux sociaux à propos de ce qui va arriver. Dans son dernier message sur Twitter, il taquine une « première mondiale » sur laquelle l’équipe travaille avec un développeur depuis 2,5 ans.

Je viens de voir le montage final d’une première mondiale de #thegameawards sur laquelle nous travaillons avec un développeur depuis 2,5 ans. Vraiment honorés de nous être confiés pour partager ce travail avec le monde. – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 28 novembre 2021

Comme on peut le voir ci-dessous, un certain nombre de fans de Zelda ont noté comment la suite de La Légende de Zelda : Breath of the Wild a été annoncé il y a environ 2,5 ans. Alors que certains ont des doutes, ce serait ce jeu, car il est intitulé « première mondiale » – il a également été noté comment The Game Awards a fait des premières mondiales pour des jeux qui ont déjà été diffusés auparavant.

Et gardez à l’esprit qu’il n’y a toujours pas de titre officiel pour ce nouveau jeu Zelda. Plus tôt cette année, Nintendo a même déclaré qu’il retenait le nom – pour éviter d’en révéler trop, et a dit aux fans de « rester à l’écoute ».

Je vais juste le dire, BotW 2 a été annoncé il y a presque exactement 2,5 ans. — Tabulatelk15 (@Tabulatelk15) 28 novembre 2021

Aonuma aurait pu techniquement parler de l’E3, mais la chronologie avec ce tweet s’aligne incroyablement bien. — Tabulatelk15 (@Tabulatelk15) 28 novembre 2021

Breath of The Wild 2 https://t.co/Cg2vz9f28U— Kellyy (@itsakellyy) 28 novembre 2021

Je déteste le fait que BOTW2 corresponde à ça, mais ce n’est probablement pas ça… n’est-ce pas ? https://t.co/4VyqSEo9fO— BY2K @ Pas tout à fait le mois Endwalker (@TheBY2K) 28 novembre 2021

BotW 2 a été annoncé il y a 2,5 ans. Cela compterait comme une première mondiale car ils n’étaient même pas vraiment appropriés. https://t.co/57d9kVRqqM— Existence – The Holiday Cheer Month (@howtoexist2) 28 novembre 2021

Je veux vraiment croire qu’il fait référence à The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. 1) Nous savons que le jeu est assez avancé maintenant, et Nintendo a retenu des informations sur le jeu, y compris les sous-titres. 2) Zelda a un historique des Game Awards.https://t.co/xOmZDKrhE7 – Furtif (@Stealth40k) 28 novembre 2021

2021 marque également le 35e anniversaire de la série The Legend of Zelda. Jusqu’à présent, Nintendo a partagé une bande-annonce du nouveau jeu lors de l’E3 de cette année (ci-dessus), il est donc encore temps d’ajouter aux célébrations des Game Awards. Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Zelda apparaîtrait au salon de cette année depuis un certain temps déjà, et nous attendons toujours le retour de Wind Waker et Twilight Princess sur la base d’une rumeur qui a fait surface plus tôt cette année.

L’émission Game Awards de cette année sera diffusée le 9 décembre – en direct depuis le Microsoft Theater de Los Angeles. Il y aura des récompenses, des « premières mondiales », des performances musicales et bien plus encore. Le vote est également toujours ouvert, et vous pouvez voir tous les jeux en nomination dans notre article précédent. Que pensez-vous que cette grande révélation pourrait être? Même si ce n’est pas lié à Zelda, pensez-vous que nous verrons la suite de Breath of the Wild au salon de cette année ? Laissez un commentaire ci-dessous.