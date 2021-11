Les Game Awards présenteront «au moins 40 jeux», offriront «de vrais trucs de nouvelle génération»

Cette année, comme nous le savons déjà, les Game Awards auront lieu en direct, en personne au Microsoft Theater le jeudi 9 décembre 2021. Mais à part cela, il n’y a pas eu beaucoup d’informations sur le spectacle partagées , à ce jour. Heureusement, l’organisateur des Game Awards, Geoff Keighley, a partagé plus d’informations sur ce que nous pouvons attendre de la vitrine dans une nouvelle interview avec Epic Games.

La partie la plus importante de l’interview porte sur le nombre de ces jeux éponymes qui seront présentés à l’émission. Keighley a noté que 40 à 50 jeux seront inclus dans l’émission « d’une manière ou d’une autre » – nous espérons simplement qu’il ne s’agit pas uniquement d’annonces et de nouvelles bandes-annonces (nous ne pouvons rédiger des nouvelles que si rapidement la nuit, après tout). Étant donné qu’« environ la moitié du spectacle [is awards] et l’autre moitié, ce sont les annonces et les premières », on dirait que la nuit va être chargée à une vitesse vertigineuse.

Keighley a également déclaré que l’émission présenterait « des trucs de nouvelle génération vraiment cool », mais cela signifie probablement PS5 et Xbox Series X/S (que beaucoup de gens appellent la génération actuelle, pour ce que ça vaut), alors ne vous attendez pas à des annonces de jeux pour la Xbox Series Y/Z ou PS6 ou autre.

« C’est génial d’avoir des célébrités, c’est génial d’avoir de la musique, mais je pense qu’il est important de se concentrer vraiment sur les jeux », a déclaré Keighley à Epic. « Surtout cette année, il y aura beaucoup de contenu pour 2022 et 2023 qui nous montrera notre genre de plus grande programmation à ce jour de premières mondiales et d’annonces. »

Si vous étiez frustré par les éléments non liés aux jeux de l’émission de l’année dernière, alors ne vous inquiétez pas: Keighley double cette fois-ci tout ce qui concerne les jeux vidéo.

« Ce que nous avons vraiment appris l’année dernière, c’est en fin de compte, ce sont vraiment les jeux et les bandes-annonces qui dictent le spectacle. »

Cela signifie cependant que nous allons voir plus de choses liées aux jeux – et ce sera sous la forme de bandes-annonces et de bobines grésillantes pour les projets de télévision et de cinéma basés sur l’IP des jeux.

Si vous pensiez que la tendance détestable du jeu consistant à inclure les NFT dans à peu près tout ce qui est possible infecterait également les Game Awards, nous avons de bonnes nouvelles pour vous – Keighley a dit « nous ne faisons rien de NFT », mais il flirte avec l’idée d’amener TGA dans le métaverse. Hourra.

« Nous sommes vraiment intéressés par le style métavers de la façon dont les gens regardent l’émission », a déclaré Keighley. « Nous commençons à explorer l’idée de trouver de nouvelles façons de la distribuer en utilisant des jeux et la technologie des jeux. C’est en fait notre prochaine plate-forme, n’est-ce pas ? Nous sommes une émission sur les jeux vidéo, donc bien sûr, nous devrions la diffuser à l’intérieur des jeux vidéo si nous le pouvons. »

Attendez-vous à une sorte d’intégration Fortnite ou quelque chose du genre, alors.

L’émission annuelle de décembre comptait 83 millions de diffusions en direct en 2020, soit une augmentation de 84 % d’une année sur l’autre. Les Game Awards seront à nouveau distribués sous forme de diffusion en direct 4K UHD mondiale gratuite sur plus de 40 plateformes mondiales de vidéo, de réseaux sociaux et de jeux le 9 décembre (ou les petites heures du 10 décembre pour nous, Européens).