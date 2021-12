Les Game Awards réuniront Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss lorsque l’émission sera diffusée le 9 décembre.

Oui, près de deux décennies après le rappel de The Matrix Reloaded, Reeves et Moss seront au grand spectacle de Geoff Keighley pour promouvoir The Matrix Resurrections. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi quelques grands acteurs hollywoodiens participent à une cérémonie de remise de prix dédiée aux jeux vidéo. La vérité, c’est qu’on ne sait pas !

Ce ne serait pas la première fois que des célébrités d’autres industries du divertissement se présentent aux Game Awards pour des raisons qui semblent n’avoir rien à voir avec les vrais jeux vidéo. Cependant, certaines fuites présumées peuvent indiquer pourquoi elles seront là.

Comme repéré pour la première fois par Eurogamer, il semble y avoir quelque chose appelé The Matrix Awakens en préparation. L’utilisateur the_andshrew sur le subreddit Gaming Leaks and Rumors a d’abord remarqué quoi que ce soit sur le backend PSN. Jetez un œil à l’art promotionnel présumé ci-dessous.

Quoi qu’il en soit, ce n’est peut-être pas un jeu vidéo complet. Le sous-titre « Expérience Unreal Engine 5 » suggère que cela pourrait être autre chose. Epic Games, l’équipe derrière Unreal Engine, a récemment travaillé avec Radiohead sur l’exposition KID A MNESIA, une exposition d’art numérique sur PC et PS5. Donc, The Matrix Awakens pourrait être quelque chose de similaire.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.