Les gangs criminels violents deviennent chaque jour plus puissants alors que le Venezuela s’effondre ⋆ .

Des gangs criminels violents dirigent plus de la moitié du Venezuela. Certaines personnes savent à quel point le Venezuela est en désordre ces jours-ci. Ayant vécu là-bas pendant des décennies, je comprends mieux pourquoi. Jusqu’à ce qu’il y ait un retour à la démocratie, cependant, je ne peux pas en dévoiler entièrement les raisons.

Récemment, une fusillade a fait plusieurs blessés parmi les policiers et civils et un policier est mort. Les criminels ont détruit une voiture blindée (feu AK, pare-brise fissuré, pneus déchirés, trous de balle) et d’autres véhicules.

Le Venezuela est sur le point d’être complètement envahi par les gangs criminels

Les gangs au Venezuela deviennent chaque jour plus puissants.

Pourquoi?

Un article publié dans World Politics Review, «Les gangs armés et les seigneurs de guerre prennent le contrôle du Venezuela» offre ceci:

Une grande partie du problème provient de l’effondrement économique époustouflant du Venezuela, qui a laissé l’activité criminelle comme principal moyen de subsistance d’une grande partie du pays, y compris de nombreux agents publics, qui ont recours à la corruption et à l’extorsion pour joindre les deux bouts. Le produit intérieur brut du Venezuela, qui s’élevait à 352 milliards de dollars il y a dix ans, a chuté à 43,75 milliards de dollars, une perte à peine croyable de plus de 87% en dix ans. La nation autrefois riche avec de vastes réserves de pétrole a vu les revenus pétroliers de l’État disparaître et l’activité économique rentable languir. La contrebande est désormais une industrie de premier plan, et les frontières du Venezuela sont des ruches de trafic illicite, tandis que de larges pans du pays survivent à d’autres formes de criminalité.

Des gangs violents tendent une embuscade aux seuls officiers restants

La version officielle est la suivante: une opération spéciale exécutée dans un quartier a entraîné l’embuscade et la fusillade impitoyable des officiers de la police scientifique. Des criminels organisés appartenant au gang Carlos Revette sont responsables de l’embuscade et des blessures subséquentes d’officiers et de civils.

Le Corps de la police scientifique est la seule organisation à avoir survécu après l’échec du coup d’État. Ces officiers attaqués n’étaient pas un groupe de travail spécial. Ils sont comme le CSI aux États-Unis. Intel et le travail médico-légal, pas des équipes d’assaut. Comme vous pouvez le lire ici, tout officier appartenant à ces organisations portant des armes est en grande difficulté.

Toby a écrit sur ce site Web qu’il n’y a pas de WROL (sans règle de droit) – au lieu de cela, il devient DROL (règle de droit différente.) C’est ce que nous voyons ici. Et Selco a écrit qu’il y aura de nouvelles règles et que vous n’aimerez pas la façon dont elles sont appliquées. Cela s’est également avéré exact.

Des officiers et des civils tirés de toutes les directions

Alors que les gangs criminels faisaient des ravages sur Caracas, des civils ont été pris au piège des tirs croisés. Beaucoup d’entre eux ont abandonné leurs véhicules pour chercher une couverture sous les gouttières et sur les accotements de route. La vidéo ci-dessous montre un civil piégé qui cherchait un abri derrière le séparateur d’autoroute. De plus, dans la vidéo, des policiers sont piégés et hurlent. Ils mentionnent le feu de toutes les directions, tout comme l’invasion de la Normandie.

À Caracas et dans d’autres villes vénézuéliennes, des favelas et des barrios de différents niveaux de richesse entourent les autoroutes. À droite et à gauche des routes dans la vidéo, des voyous tirent à couvert dans les barrios environnants.

Les voyous ont tiré sur des véhicules civils à proximité juste parce qu’ils le pouvaient – AK103 entièrement automatique contre 9 mm et peut-être un vieux Steyr AUG battu. À la fin, les voyous sont allés à la voiture de patrouille pour récupérer le butin.

Comment les gangs criminels violents ont-ils obtenu des munitions pour un combat de 2 heures?

L’usine de munitions AK nationalisée est sous contrôle officiel. Cependant, il semble que certaines parties de la capitale soient soumises à un contrôle criminel. On ne sait pas si les LEO peuvent ou non les combattre.

La situation est compliquée et a une origine politique. À l’époque Hugo, les milices des barrios les plus pauvres de Caracas étaient dotées d’armes «pour la défense de la patrie». Bien sûr, bon nombre de ces AK ont été «perdus».

Le Venezuela a interdit à la population civile de posséder des armes à feu en 2012. Ce n’est qu’une partie du problème. Cependant, le même article informe un nombre inconnu (entre 9 et 15 millions) d’armes à feu illégales dans les barrios.

Le problème du trafic des armes à feu ne se limite pas au fait que les armes militaires vont entre de mauvaises mains. Les «entrepreneurs» privés non américains poussent hardiment leur chance aux États-Unis, trouvant des moyens créatifs d’expédier des armes à leurs clients.

Que pouvons-nous faire?

Je crois que le Venezuela est sur la voie d’un effondrement et d’une possible Somalisation de ma patrie bien-aimée. Dans cet article daté de 2019, quelqu’un d’autre a la même impression. Tant d’armes illégales dans nos rues sont extrêmement alarmantes. Quelqu’un doit faire quelque chose avant qu’il ne soit trop tard.

