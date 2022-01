Les gants Opera sont le dernier accessoire de mode It Girl pour l’hiver

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Les gants longs ou les gants d’opéra existent depuis des décennies, et pourtant, ils sont toujours aussi à la mode. En fait, des célébrités comme Ariana Grande, Kim Kardashian, Sydney chérie, Bière de Madison et d’autres ont été vus arborant ces accessoires classiques ces derniers mois. Sans oublier que c’est un accessoire porté par des icônes comme Audrey Hepburn et Marilyn Monroe.

Il n’est pas difficile de voir pourquoi ils sont bien-aimés à ce jour. Les gants Opera sont élégants, intemporels et peuvent facilement faire passer votre look de soirée au niveau supérieur. La meilleure partie est que vous n’avez pas à casser votre tirelire pour essayer ce look ultra-chic par vous-même.

Nous avons rassemblé quelques excellentes options d’Amazon, Free People, Unique Vintage et plus encore. Découvrez-les ci-dessous.