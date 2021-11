Les gants sont retirés dans la bataille Mercedes contre Red Bull pour le titre de F1

Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont serré la main après le controversé Grand Prix de Sao Paulo, mais maintenant, les gants sont bel et bien écartés entre les rivaux de la Formule 1 Mercedes et Red Bull avec trois manches restantes pour le battre.

Alors que Hamilton célébrait sa 101e victoire, et peut-être la plus grande course de sa carrière en F1 pour raviver ses espoirs d’un record de huitième titre mondial, le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a exprimé ses sentiments.

L’Autrichien a évoqué la disqualification « dure » de Hamilton des qualifications de vendredi et la décision « risible » des commissaires sportifs de ne pas pénaliser Verstappen lorsque le pilote néerlandais a « forcé » le champion à quitter la route dimanche alors qu’il tentait de dépasser.

Son sentiment d’injustice était palpable, ainsi que le sentiment que Mercedes combattait des forces plus importantes que Red Bull alors même que Hamilton réduisait l’écart avec Verstappen à 14 points avec trois courses restantes.

« L’équipe a toujours été ensemble, mais ces décisions nous ont rapprochés », a déclaré Wolff.

« C’est contre nous et je pense que c’est ce que Lewis a ressenti toute sa vie et nous le ressentons maintenant ensemble en tant qu’équipe et nous allons nous battre. Et nous ne serons pas les victimes. C’est l’émotion que nous ressentons dans le garage en ce moment.

Ce moment où nous avons tous retenu notre souffle dimanche Pas de quartier donné ⚔️#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/GrN72yzRCP – Formule 1 (@F1) 14 novembre 2021

Wolff : Le gentleman’s agreement n’existe plus en F1

Du côté de Red Bull, il y avait aussi un sentiment de méfiance omniprésent. Verstappen a été condamné à une amende de 50 000 euros (57 000 $) samedi pour avoir littéralement enlevé ses gants pour sentir avec ses mains l’élément d’aileron arrière de la voiture de Hamilton après les qualifications – une violation flagrante du code sportif.

Le geste reflétait les questions posées à son équipe sur les raisons pour lesquelles la Mercedes était si rapide et ce qui se passait avec son aile.

Le ton de Wolff était ferme samedi après que Hamilton soit passé de la dernière à la cinquième place dans une course de sprint établissant la grille pour dimanche.

Il était particulièrement contrarié par l’échec de la voiture de Hamilton à l’inspection de l’aileron arrière, alors que Red Bull avait été autorisé à scotcher la leur sans pénalité auparavant.

La rétrogradation du premier au dernier lui a coûté toute chance des trois points disponibles au vainqueur du sprint de samedi, points qui pourraient être cruciaux en fin de saison.

Une humeur pic.twitter.com/mq2Om786Lf – Formule 1 (@F1) 14 novembre 2021

Horner : Nous faisons confiance à la FIA et à leurs tests et à leur enquête

Wolff a évoqué un précédent « tampon de bon sens », un « modus operandi » qui, selon lui, a été démantelé en rupture avec le passé. Si le modus operandi est différent maintenant, vous devrez peut-être aussi regarder les autres avec un œil plus strict et plus sévère.

« Je peux vous dire que dans les prochaines courses, nous allons regarder chaque bande de course qui va tomber d’une voiture et poser des questions.

« Si un gentleman’s agreement existe en Formule 1 parce qu’il n’y a pas de gentlemen, alors ce n’est plus le cas. Vous n’avez aucun millimètre de clémence pour réparer les choses sur une voiture », a déclaré Wolff.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que la vitesse en ligne droite de la Mercedes était époustouflante et que son équipe voulait comprendre.

« C’est à la FIA de contrôler le sport et de le gouverner », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur une éventuelle manifestation à l’avenir. « Nous leur faisons confiance, leurs tests et leur enquête.

Interrogé par la télévision Sky si Verstappen avait ressenti quelque chose lorsqu’il a mis la main sur l’élément d’aileron arrière de la voiture de Hamilton, Horner n’a rien donné d’autre qu’une plaisanterie: « Eh bien, il a ressenti environ 50 000. » (Reportage d’Alan Baldwin)

Un geste gagnant de course Un mouvement dynamique ? 🤔@LewisHamilton dépasse @Max33Verstappen en route vers une victoire au Brésil qui maintient ses espoirs de titre bien vivants 🚀#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/4CbdWlOGsS – Formule 1 (@F1) 14 novembre 2021