Les gants sont retirés en Formule 1… alors que se passe-t-il ensuite ?

Après avoir mijoté toute la saison, le Championnat du monde 2021 a atteint le point d’ébullition avant sa mi-parcours. Alors que se passe-t-il ensuite?

Le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne a assuré qu’il sera très difficile à oublier, non seulement pour les débuts des qualifications de sprint, mais aussi pour l’occasion où la rivalité entre Mercedes et Red Bull, et Lewis Hamilton et Max Verstappen, a éclaté en hostilité ouverte.

Toto Wolff et Christian Horner ont eu des problèmes l’un avec l’autre toute l’année. Maintenant, Horner a un problème avec Hamilton. Verstappen aussi, ou du moins ses réseaux sociaux.

Ce que nous n’avons pas encore eu, c’est quelque chose de trop fort sur le front verbal entre les deux pilotes en lice pour le Championnat du monde, au-delà de Hamilton qualifiant Verstappen de « trop agressif » et le Néerlandais faisant référence au « comportement irrespectueux et antisportif » de son adversaire via Twitter.

Ce n’est pas vraiment une raillerie de niveau UFC. Conor McGregor se demanderait de quoi il s’agit.

Maintenant, nous avons le Grand Prix de Hongrie, puis la pause estivale avant que le compte à rebours ne commence vraiment vers le point culminant de la saison au Moyen-Orient.

La grande question est : comment les événements de Silverstone ont-ils changé la dynamique de la bataille pour le titre à la fois sur et en dehors de la piste ?

Sur elle, massivement. C’est simplement l’impact qu’une course peut avoir, Mercedes marquant 40 points, Hamilton 25 et Red Bull zéro. En un après-midi, une avance considérable dans les deux championnats avait pratiquement disparu.

Verstappen a encore huit points d’avance sur Hamilton mais même s’il termine deuxième à Budapest, le champion en titre peut encore égaliser avec une victoire et un meilleur tour.

Toto Wolff avait promis une réponse à Silverstone et il ne s’était pas trompé. Il s’agit d’une Mercedes différente, qui repose sur la détermination et l’expérience plutôt que sur la pure domination des années précédentes, et le Grand Prix de Grande-Bretagne l’a montré en abondance.

Mais comme en Formule 1 au fil des décennies, ce sont les histoires hors circuit qui intriguent tout autant.

Est-il juste de faire de Hamilton contre Verstappen une rivalité aussi importante que Senna contre Prost, Schumacher contre Hill, Hamilton contre Rosberg ?

Peut-être pas encore. Il y a beaucoup de temps, cependant – mais aussi une différence significative.

La Formule 1 en 2021 est très différente de ce qu’elle était dans les années 80, 90 et peut-être même il y a cinq ans.

À l’époque, l’image publique d’un conducteur importait moins. À l’époque de Senna contre Prost et Schumacher contre Hill, il n’y avait pas de médias sociaux, pas même d’Internet. Il y avait des journaux, qui finissaient par emballer des fish and chips (ils l’ont fait au Royaume-Uni de toute façon).

De nos jours, tout ce qu’un conducteur dit, positif ou négatif, est enregistré pour la postérité, facilement accessible avec une simple recherche.

C’est une marque avec des millions d’adeptes, avec plusieurs sponsors. Ils promeuvent le bon comportement, la bonne morale, comment protéger la planète. Ce sont des modèles.

Alors, à quoi cela ressemblerait-il s’ils se laissaient entraîner dans la boue avec des rivaux, juste au nom d’en avoir un sur eux?

Tout bien considéré, les conducteurs d’aujourd’hui sont un groupe amical et conscient de soi. Ils jouent au golf ensemble, voire parfois – choc, horreur – avec leur propre coéquipier.

Il y a des exceptions, bien sûr, mais la plupart d’entre eux semblent simplement s’entendre et avoir un respect mutuel sous-jacent. Lewis et Max inclus.

Par conséquent, je pense que nous pouvons nous attendre à ce que les pilotes laissent à Wolff et Horner le soin de poursuivre leur dispute prolongée qui, à leur avis, protège les intérêts de leurs équipes.

Il ne serait pas impossible que nous voyions une sorte de photo mise en scène avec Hamilton et Verstappen « faisant la paix » – si la distanciation sociale le permet – et promettant un combat plus propre, mais cela pourrait bien être considéré comme trop ringard.

Pour en revenir à la question initiale de ce à quoi nous pouvons vraiment nous attendre ensuite, la prédiction la plus sûre est que ce sera une sacrée seconde moitié de saison.

Avant Silverstone, avec Verstappen sur une lancée et ayant remporté quatre des cinq courses précédentes, le championnat risquait de devenir trop unilatéral. Nous avons même suggéré à un moment donné que Hamilton pourrait arriver à Abu Dhabi, voire en Arabie saoudite, sans aucune chance de conserver sa couronne.

Cette perspective semble maintenant beaucoup moins probable, même s’il faut toujours garder à l’esprit que Verstappen a remporté toutes les quatre dernières courses qu’il a terminées et n’a pas terminé plus bas que la deuxième place lorsqu’il a franchi le drapeau à damier cette année.

Il n’y aura pas de quartier donné d’un côté ou de l’autre et même si l’inimitié est renforcée un peu plus qu’elle ne devrait l’être, un peu d’avantage – au moins assez pour que tous les observateurs choisissent un côté à soutenir – ne fait aucun mal pour le attrait du sport.

Il n’a peut-être pas besoin d’un couvercle pour l’empêcher de bouillonner, mais au cours des prochains mois, la saison de Formule 1 ne devrait avoir aucun problème à rester en ébullition.

