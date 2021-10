Les garçons fiers sont tristes parce qu’aucune femme ne veut les épouser et devenir femmes au foyer

Eh bien, qui pourrait imaginer cela? Apparemment, les Proud Boys ont du mal à trouver des épouses. Cela ne pourrait pas être à cause de leur racisme, de leur homophobie, de leur fascisme et de leur misogynie, n’est-ce pas ?

Apparemment, il y a eu un «Fall Love Fest» à Los Angeles ce week-end, où un groupe de Proud Boys sans petite amie a pris une pause après avoir poursuivi Mike Pence et harcelé les personnes de couleur pour faire savoir au public de la taille d’un timbre-poste qu’ils sont célibataires et « à la recherche de femmes au foyer », selon The Mary Sue.

Mec, je peux juste voir les gens de Wimmin faire la queue pour ça, pas toi ? Apparemment, aucune femme n’est pressée de repasser toute une vie des draps blancs froissés (alias uniformes) pour leurs amants amoureux du klan. Peut-être que les porcs à la pâtée, la préparation du spécial cholestérol du soir ou toute une vie à être appelée la «petite femme» et à se rappeler constamment de leur statut inférieur ne semblent tout simplement pas attrayants pour une raison inconnue.

Eh bien, putain, qui aurait pu comprendre ça ?

Et Chelsea Steiner de The Mary Sue a quelques conseils pour toutes les femmes amoureuses. Des conseils sous la forme de « restez loin, restez loin, très loin ».

« Maintenant, nous avons tous eu notre juste part de mauvais rendez-vous et de terribles partenaires », écrit-elle. «Et beaucoup d’entre nous ont eu une longue et solitaire pandémie. Mais croyez-moi quand je vous dis : mesdames, vous êtes mieux seules (possible euphémisme de l’année là-bas). Après tout, voulez-vous vraiment être coincé en train de préparer Hamburger Helper sur un grill sterno de voyage sur le parking de l’hôtel de ville de Boise pendant que votre mari fulmine à propos de la théorie critique de la race à des étrangers ? »

Eh bien, si vous êtes prêt pour toute une vie d’un groupe d’hommes en état d’ébriété qui maintiennent le MD2020 et qui enchaînent avec un chasseur de train de nuit, puis jettent des mégots de cigarettes sur le sol, vous venez d’éponger tout en écoutant de la très mauvaise musique country, eh bien, peut-être que les Proud Boys sont vraiment pour vous.

Hier, lors du rassemblement « Fall Love Fest » des Proud Boys à Los Angeles, le conférencier a annoncé que beaucoup d’entre eux sont célibataires et « à la recherche de femmes au foyer ». pic.twitter.com/uNVFGolTVi – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 17 octobre 2021

Mais il semble que pour les prétendus lotharios Proud Boy, le silence soit assourdissant.

Sauf sur Twitter, où les femmes ont scolarisé ces tristes sacs et leurs aspirations chétives, d’une manière assez drôle. Prendre plaisir!

NOL À TINSELTOWN

Une production de chaîne de marque 👩🏻: C’est la fin de l’automne, il y a un froid dans l’air, et je suis résigné à passer une autre saison des vacances seul 👨🏻‍🦲: JE SUIS ICI PARMI LES HORDES MÉTRAILLES DE LA POUR METTRE EN GARDE CONTRE LE MAL DU SOCIALISME DE L’ÉTAT PROFOND (les deux entrent dans Starbucks) – Dreamweasel (@Dreamweasel) 17 octobre 2021

Mesdames, si vous avez toujours rêvé 😍 de rencontrer un mec potelé avec une petite plume et une petite barbe qui vit dans le sous-sol de sa mère et aime les vieux magazines Hustler et les vidéos promotionnelles AR-15, c’est maintenant votre chance d’en épouser un et de passer vos journées à laver son collants blancs!👇🏽#ProudBoys #losers #incels https://t.co/j3KlQugQHq – Mindful Primate (@MichellesDude) 17 octobre 2021

« Je veux dire techniquement, c’est la maison de ma mère mais » https://t.co/42c2v98knr – BloodRiverFlow (@PearlRiverFlow) 18 octobre 2021

Les Proud Boys veulent des « femmes au foyer ». D’accord, mais d’abord grandissez jusqu’à au moins Proud Men. https://t.co/auV3VUr7kr – C. Walworth (@carlawalworth) 17 octobre 2021

Continuer de regarder. Cependant, il y a fort à parier qu’elles attireront les mouches domestiques. – Joe Traina (@JoeTraina) 18 octobre 2021

Les dames se réveillent, elles connaissent maintenant les gros canons = les petits dic&s 🤷‍♂️👏👏🥰🥂🤣🤣🤣 – Jessie Handley (@batspider55) 18 octobre 2021

“Doit savoir comment servir des bols de Cheetos accompagnés de Mtn Dew” – Robocop Ghosterman5000👻 (@TehBenSVX) 18 octobre 2021

Je n’ai jamais été aussi heureuse d’être lesbienne… – Normal Citizen VT (@Wissa38) 18 octobre 2021