Les garçons: les pires choses que les personnages ont faites dans la série (jusqu’à présent), classés

Je pense que nous pouvons tous convenir collectivement que les super-héros, en général, ont pris le contrôle de nos flux médiatiques. Ils sont dans des films, de l’univers cinématographique Marvel au DCEU, ou dans nos émissions de télévision comme WandaVision. Et même si c’est génial, parfois vous avez juste besoin de quelque chose pour le secouer un peu. Et bien qu’il y ait eu d’excellents exemples dans le monde des super-héros, rien n’a tout à fait passé la barre à mon avis comme The Boys.

L’émission à succès d’Amazon a été créée en 2019 pour recevoir des critiques élogieuses pour son ton de super-héros radicalement différent. Mais ce n’est pas parce que la série est incroyable, avec son casting stellaire et ses superbes scènes d’action, que les personnages sont tous bons. En fait, beaucoup d’entre eux peuvent être assez mauvais – des connards, même si nous sommes honnêtes. Et depuis deux saisons, nous en sommes témoins, ne voyant que les enjeux monter de plus en plus. Donc, pour cet article, nous décomposons les pires choses que les personnages des Boys ont faites – du moins jusqu’à présent. Attendons juste la saison 3 de The Boys.