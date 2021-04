06/04/2021 à 18:25 CEST

L’énurésie fait référence à toutes les fuites d’urine qui se produisent exclusivement la nuit chez les enfants à un âge auquel on s’attendrait déjà à une continence volontaire de la miction (cinq ans).

Qui en sait beaucoup, c’est Elena Taborga (Madrid, 1978), spécialiste en pédiatrie qui travaille actuellement au centre de santé de Villalegre-La Luz (Avilés). Il a dédié sa thèse de doctorat à ces mictions involontaires. Pour ce faire, il a enquêté sur 2011 enfants âgés de 6 à 13 ans. Conclusion de l’ouvrage, se référant aux Asturies mais, sans aucun doute, très révélateur de ce qui peut arriver sur tout autre territoire: «L’énurésie touche 5,5% de la population scolaire».

Les garçons mouillent le lit plus que les filles: pour trois garçons atteints d’énurésie, il y a une fille avec des fuites

Le spécialiste précise à ce propos: «Lorsque nous analysons les données selon les derniers critères diagnostiques publiés, qui établissent un âge minimum de cinq ans pour le diagnostic et une fréquence minimum de deux évasions par semaine, la prévalence tombe à 2,8%. La plupart (86%) avaient une énurésie primaire et 65% une énurésie non monosymptomatique ».

Autre fait: les garçons mouillent plus le lit que les filles. «Dans presque toutes les études épidémiologiques publiées sur l’énurésie, ainsi que dans la nôtre, ce sont les enfants qui ont la prévalence la plus élevée. Dans les Asturies, selon nos données, pour trois enfants atteints d’énurésie, il y a une fille avec des fuites. Cela peut s’expliquer en partie par le fait que les garçons acquièrent un contrôle volontaire de la continence quelques mois plus tard que les filles.

Diagnostic

L’essentiel, selon Taborga, est de différencier l’énurésie monosymptomatique des énurésies non monosymptomatiques, car leur origine et leur traitement diffèrent. «Pour cela, nous devons réaliser un historique médical adéquat et complet avec certaines questions clés sur le type d’énurésie présent, les symptômes évocateurs d’un dysfonctionnement de la vessie, la présence d’encoprésie ou de constipation, la qualité du sommeil (présence d’apnées nocturnes) et la quantité et le type de liquides ingérés tout au long de la journée, entre autres. L’examen physique d’un enfant atteint d’énurésie doit être complet et il doit être normal », explique-t-il. De plus, ajoute-t-il, dans tous les cas, il est nécessaire de faire un calendrier des nuits sèches / humides, un journal mictionnel et un journal des selles. Le reste des tests complémentaires, de l’avis de Taborga, devrait être basé sur les données obtenues avec l’entretien clinique, l’examen physique et les calendriers, les journaux et les dossiers.

Au spécialiste

«Dans le cas où notre fils souffre d’énurésie, soit parce qu’il n’a pas atteint la continence (énurésie primaire), soit parce qu’il l’a perdue (énurésie secondaire), nous devrions consulter notre pédiatre de soins primaires. Ce sera la personne qui étudiera le type et le degré d’énurésie que présente l’enfant, en excluant la possibilité qu’il s’agisse d’un symptôme d’une autre maladie ou affection (diabète sucré ou insipide, dysraphisme rachidien caché, hypothyroïdie, maladie rénale chronique & mldr; même abus ou abus sexuels) », souligne le spécialiste. L’expert évaluera également certains éléments susceptibles d’entraîner une résistance au traitement. «La plupart des enfants seront traités avec succès depuis les soins primaires. Peu de cas devront être référés à un spécialiste, parmi lesquels les enfants atteints d’énurésie réfractaire à un traitement adéquat, d’énurésie non monosymptomatique et de maladies organiques qui présentent l’énurésie comme l’un de leurs symptômes », précise-t-il.

Traitement

Il existe deux grandes lignes de traitement de l’énurésie monosymptomatique: l’alarme et la desmopressine. Dans le cas des patients non monosymptomatiques, il existe entre autres des anticholinergiques. «Tout cela doit être soutenu par une thérapie comportementale où l’enfant est le protagoniste, doit suivre certaines routines, compléter son calendrier de nuits sèches / humides et contrôler la consommation de liquides avant d’aller se coucher, en gardant toujours une attitude positive en évitant les punitions et les bagarres », Précise Elena Taborga. Mais le choix de l’un ou de l’autre traitement, souligne-t-il, doit toujours être individualisé, en s’adaptant à la famille et au patient. «En plus d’évaluer le type d’énurésie lors de son choix, il faut prendre en compte l’implication dans le traitement de l’enfant et de la famille. Si la famille n’est pas impliquée, le traitement d’alarme échouerait d’emblée », prévient-il.

Couches

Taborga conseille aux familles de ne pas se précipiter lorsqu’il s’agit d’enlever les couches de leurs enfants. « Ils doivent être prêts à le faire, et quand ce moment viendra, nous devons leur apprendre à le faire. » Quelques prémisses à prendre en compte sont: «Détecter les postures que l’enfant adopte pour retenir l’urine et reporter le moment de la miction, qu’elles ne retiennent pas l’envie d’uriner, que la miction peut être programmée (par exemple, une avant chaque l’un des cinq repas de la journée et avant d’aller au lit) et inciter le flux mictionnel à être toujours continu, en évitant à l’enfant de le couper en urinant, car il vide complètement sa vessie à chaque fois qu’il va aux toilettes ».

Énurésie et pandémie

Elena Taborga considère que certaines formes d’énurésie à forte composante émotionnelle peuvent avoir augmenté du fait de la nouvelle pandémie de coronavirus. Mais le spécialiste va plus loin: «Comme dans d’autres entités en évolution chronique, les diagnostics ont été perdus et leur contrôle s’est aggravé. Cela les amène à mouiller le lit plus longtemps et à évoluer davantage vers des formes compliquées. Tant pour identifier ce problème que pour le résoudre, la relation en face à face est essentielle: le téléphone n’en vaut pas la peine », conclut la pédiatre Avilesina.