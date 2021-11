Les gardes de sécurité d’Astroworld poursuivent Travis Scott et affirment avoir manipulé un cadavre

En une journée qui a vu plus de 30 nouvelles poursuites intentées contre Travis Scott et les organisateurs d’Astroworld, maintenant les membres du personnel de l’événement remplissent leurs propres papiers légaux … y compris deux gardes de sécurité qui disent que l’événement les a laissés des cicatrices permanentes.

Samuel et Jackson Bush disent qu’ils ont été embauchés par AJ Melino and Associates pour assurer la sécurité de l’événement. Les documents affirment que même si seulement 50 000 personnes ont acheté des billets, il y en avait beaucoup plus… et la foule massive a causé de plus gros problèmes.

Les deux hommes affirment avoir subi des blessures mentales et physiques en raison de l’organisation de l’événement. Jackson dit qu’il a été témoin de la RCR pratiquée sur des corps sans vie et qu’il a retiré une personne d’un béguin pour la foule qui a fini par mourir.

Le procès demande plus d’un million de dollars de dommages et intérêts … et poursuit non seulement Travis, mais Live Nation, AJ Melino, Cactus Jack Records et d’autres dans le processus.

Comme nous l’avons signalé, les nouveaux dépôts ne représentent qu’une fraction de ce qui est déjà arrivé. La semaine dernière encore, un Un procès de 2 milliards de dollars a été déposé au nom de plus de 280 participants… avant cela, un autre procès pour 750 millions de dollars a été déposée contre Travis et d’autres.

Les flics continuent d’enquêter exactement sur ce qui n’a pas fonctionné, mais sur presque tous les comptes de fans, la surpopulation et les afflux de foule semblent être à blâmer.

Travis est resté hors de vue du public depuis le festival, et 10 personnes sont décédées des suites de blessures lors du concert … il a proposé de payer les frais funéraires et créer un compte où les familles peuvent entrer en contact avec son équipe pour arranger les choses.

l’avocat de Travis, Ed McPherson nous dit: « Il a été rapporté que le plan d’opérations désignait que seuls le directeur du festival et les producteurs exécutifs avaient le pouvoir d’arrêter le spectacle, aucun d’eux ne faisant partie de l’équipe de Travis. Cela va également à l’encontre des propres actions précédentes de HPD lorsqu’il a fermé le puissance et son à ce festival même lorsque la performance a duré plus de 5 minutes en 2019. »

Il poursuit: « Les enquêtes devraient commencer à se dérouler par pointage du doigt afin qu’ensemble, nous puissions identifier exactement ce qui s’est passé et comment nous pouvons empêcher que quelque chose comme cela ne se reproduise. »