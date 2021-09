Les gardes de sécurité portent plainte contre le mandat de vaccin COVID de l’État .

Un groupe d’agents de sécurité dans des établissements de santé gérés par l’État a déposé la dernière plainte contestant la vaccination obligatoire contre COVID-19 – citant le potentiel d’effets secondaires à long terme des vaccins.

Les 10 gardes – qui travaillent au SUNY Downstate Hospital à Brooklyn, à l’hôpital SUNY Stony Brook à Long Island et au State Veterans Home dans le nord du comté de Westchester – disent également qu’ils devraient avoir la possibilité de se faire tester régulièrement pour le coronavirus au lieu d’être vaccinés , comme le font les enseignants.

Leur plainte, déposée mercredi devant le tribunal fédéral de Syracuse, allègue des violations de leurs droits au 14e amendement à une protection égale en vertu de la loi, à refuser un traitement médical non désiré et à une procédure régulière.

Il demande des ordonnances du tribunal interdisant l’application du mandat de vaccination – qui doit entrer en vigueur lundi – et les protégeant de mesures disciplinaires s’ils ne respectent pas le délai.

Il survient également au milieu d’une bataille judiciaire en cours pour savoir si les travailleurs des hôpitaux et des maisons de soins infirmiers devraient pouvoir demander une exemption religieuse pour éviter de se faire vacciner.

La poursuite désigne comme défendeurs la gouverneure Kathy Hochul, l’État de New York, le commissaire à la santé de l’État Howard Zucker, le département de la santé de l’État et le Conseil de la santé publique et de la planification de l’État.

Les gardes sont tous membres de la New York State Correctional Officers and Police Benevolent Association, qui finance la contestation judiciaire et a envoyé un message à ses 20 000 membres disant que le syndicat « ne restera pas les bras croisés alors que l’État tente de piétiner nos membres. ‘ droits.”

Le message, obtenu par The Post, a également qualifié le mandat de vaccination de « une gifle à nos membres qui ont été salués comme des héros il y a quelques mois à peine, et maintenant l’État les a mis de côté ».

L’avocat de l’Union Dennis Vacco, ancien procureur général de l’État Dennis Vacco, a déclaré: «En fin de compte, si le mandat était similaire à l’exigence imposée aux éducateurs, à savoir: se faire vacciner ou se faire tester régulièrement, je ne pense pas que nous aurait une réclamation.

« Nous ne voulons pas que nos membres ou ces plaignants soient contraints de renoncer à leurs droits », a-t-il déclaré.

La poursuite cite des « recherches récentes » qui suggèrent que se faire vacciner « présente un risque accru d’effets secondaires indésirables pour ceux qui ont déjà contracté et récupéré du COVID-19 ».

“Étant donné que les vaccins sont administrés depuis moins de deux ans, il est impossible de déterminer et d’identifier et d’identifier les effets secondaires potentiels qui se développeront avec le temps”, indiquent les documents judiciaires.

La poursuite allègue également que les défendeurs « supposent irrationnellement que les plaignants, qui travaillent dans un milieu hospitalier qui est intrinsèquement conçu et réglementé pour empêcher la propagation de la maladie, présentent un plus grand risque de contracter et de propager COVID-19 que les étudiants et les enseignants fréquentant les écoles publiques dans l’État de New York.

Le bureau de Hochul n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.