Les gardes du corps bannis de la grille de F1 après l’incident de Brundle

La Formule 1 a interdit aux célébrités d’amener des gardes du corps sur la grille de départ après un incident avec le commentateur et ancien pilote Martin Brundle lors du Grand Prix des États-Unis le mois dernier à Austin.

Le Britannique de 62 ans, ancien coéquipier du septuple champion du monde de F1 allemand Michael Schumacher, faisait sa populaire « marche sur grille » avant la course pour la télévision Sky à Austin lorsqu’il a essayé de parler avec la rappeuse Megan Thee Stallion .

Après s’être approchée avec un microphone pour lui demander si elle avait du rap pour la F1, et si on lui a demandé si elle n’avait « pas de rap aujourd’hui », Brundle lui a demandé qui elle soutenait. Un garde du corps énervé lui a alors dit qu’il ne pouvait pas faire ça.

« Je peux le faire, parce que je l’ai fait », a répondu Brundle, qui a interviewé des stars d’Hollywood et des grands sportifs au fil des ans, pour le plus grand plaisir de beaucoup sur les réseaux sociaux.

Une source de la F1 a confirmé à . que les gardes du corps ne seraient plus autorisés en raison des limitations d’espace et des restrictions COVID-19, mais les célébrités ne seraient pas obligées de donner des interviews.

Brundle a déclaré dimanche à ses téléspectateurs que de nouvelles règles avaient été introduites et faisaient référence à une « clause Brundle ».

Il s’est adressé à Twitter mardi pour offrir une clarification supplémentaire : « Pour éviter tout doute, je me fiche de savoir qui visite la grille de F1, plus on est de fous. Parlez-moi, ignorez-moi, poussez, faites signe, serrez dans vos bras, appelez-moi des noms, tout ce qui vous rend heureux.

« Tout ce que je demande, c’est que vous vous imprégniez de l’atmosphère, que vous profitiez du privilège. Je n’ai demandé aucun changement de protocole de réseau », a ajouté Brundle. (Reportage d’Alan Baldwin)