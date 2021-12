Les gardes du corps de Billie Eilish la protègent des fans trop zélés à l’aéroport JFK

Billie Eilish ne connaît que trop bien cette leçon … vous voulez faire plaisir à vos fans, mais il y a une ligne qu’ils ne peuvent pas franchir.

Billie est arrivée à l’aéroport JFK de New York samedi, et certains fans trop zélés se sont approchés et frénétiques. Ses 2 gardes du corps ont dû les repousser… alors que la chanteuse traversait le terminal.

Billy n’a que 19 ans, donc l’exercice n’est pas un vieux chapeau… c’est vraiment une danse. Quand les gardes du corps interviennent-ils et quand laissent-ils les fans interagir ?

Il y avait aussi d’autres formes de protection, sous la forme de masques faciaux… quelque chose que les gens sont tenus de porter dans les aéroports… d’ailleurs, avec la nouvelle variante, les masques ne vont pas disparaître de sitôt.

Billie a définitivement des problèmes de protection… elle est allée en justice pour une ordonnance de protection contre un homme elle prétend qu’elle l’a harcelée et qu’elle est potentiellement dangereuse. Elle prétend que le gars rôde chez elle à LA et la bombarde de lettres de menace.

Selon les documents, Billie dit qu’elle a une note de l’homme disant… « Tu ne peux pas obtenir ce que tu veux, à moins que ce que tu veux c’est mourir pour moi… Tu sauras que bientôt l’eau montera, et tu pourrais très bien mourir… Tu vas mourir. »

Le LAPD enquête mais jusqu’à présent, aucune arrestation.