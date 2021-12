Les gardiens anglais ne sont PAS responsables de la malédiction des pénalités de la nation – Scientifiques allemands | Sciences | Des nouvelles

Les Three Lions ont subi plusieurs déchirements de tirs au but au cours des dernières années, ce qui leur a potentiellement refusé une première victoire dans un tournoi majeur depuis la Coupe du monde historique de 1966. Ceux-ci incluent la défaite contre l’Allemagne de l’Ouest lors de la Coupe du monde 1990, la défaite contre l’Allemagne à l’Euro 96 au stade de Wembley et, plus récemment, la défaite contre l’Italie à l’Euro 2020 l’été dernier dans le même stade. Des chercheurs allemands ont étudié si la nationalité d’un gardien de but influençait son taux de réussite aux tirs au but.

Ils ont analysé un échantillon de 2 379 penaltys tirés lors de la Coupe du monde et de l’Euro, en Ligue des champions et lors de matches de Ligue Europa, avec 629 gardiens faisant face à une frappe sur penalty.

Mais les scientifiques ont découvert que, statistiquement, les gardiens masculins d’Angleterre étaient aussi performants que ceux d’autres pays.

Les chercheurs ont conclu que d’autres facteurs influençaient les performances inférieures à la moyenne, notamment le poids des attentes de l’équipe – quelque chose qui a été fortement associé à l’équipe de football d’Angleterre ces dernières années.

Ils n’ont également trouvé aucune différence majeure en fonction du pays d’origine lors de la comparaison des taux de réussite des gardiens de but de différentes nations.

Le professeur Daniel Memmert, de la Deutsche Sporthochschule Köln (Université allemande du sport de Cologne), a conclu : « Les gardiens anglais ne sont pas responsables des mauvaises performances de l’Angleterre aux tirs au but dans le passé, car ils sont aussi performants que les gardiens d’autres nations.

Michel Brinkschulte, auteur principal de l’étude du même institut en Allemagne, a déclaré que les raisons des chagrins d’amour subis lors des tirs au but « résidaient très probablement à un certain nombre de facteurs – y compris l’énorme pression externe lorsqu’il s’agit de ce moment décisif à la fin d’une match important, les attentes de leurs propres fans et la couverture médiatique négative attendue si le succès n’est pas atteint ».

Cette recherche fait suite à une récente de la même équipe qui a conclu que les tireurs de penalty de l’Angleterre ne sont pas pires sur le terrain que les joueurs d’autres nations.

Dans les résultats les plus récents, le taux de réussite moyen sur l’ensemble de l’échantillon était de 22,23 %, ce qui signifie que près d’un quart des pénalités sont économisées par le gardien de but.

Le Dr Brinkschulte, le professeur Memmert et leurs collègues Philip Furley et Max Klemp ont suggéré dans leur étude qu’un effet connu sous le nom de « menace stéréotypée » peut avoir un impact énorme sur le problème qui afflige l’équipe anglaise depuis plusieurs années.

Dans leur article scientifique, les chercheurs ont écrit : « Nous considérons qu’il est théoriquement possible que l’existence continue du stéréotype du « problème du gardien de but anglais » puisse potentiellement avoir des conséquences négatives.

« La simple connaissance de ce stéréotype pourrait contribuer à la sous-performance des gardiens de but anglais (lorsqu’ils sont confrontés à des pénalités ou pendant les matchs en général) dans le sens d’une prophétie auto-réalisatrice. »