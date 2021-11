Les gardiens arrêtent le prospect Brayan Rocchio au LVBP

L’équipe des Cleveland Guardians a informé le prospect Brayan rocchio que leur participation avec le les requins de La Guaira dans la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) pendant la saison 2021-2022, avait pris fin.

Selon divers rapports sur Twitter, ils ont annoncé que Brayan Rocchio, espoir des Cleveland Guardians, était pour l’organisation et ne pourra donc pas continuer avec les La Guaira Sharks, cette saison 2021-2022 étant sa première apparition dans le LVBP.

Rocchio, était l’un de ces prospects vénézuéliens qui ont fait leurs débuts dans cette saison LVBP et il l’a fait d’une manière formidable, démontrant pourquoi aux États-Unis il est si bien situé dans les fermes de l’organisation de Cleveland,

Brayan Rocchio a été envoyé s’arrêter par l’organisation de Cleveland et ne poursuivra donc pas sa participation avec Sharks #LVBP – Dionisio Bandes (@bandes_dionisio) 21 novembre 2021

Gardiens de Cleveland

Rocchio, 20 ans, est l’espoir n°7 des Guardians et ils ont mis fin à sa participation au LVBP car il figurait dans la liste des 40 pour la saison 2022, avec la possibilité que ce jeune vénézuélien puisse faire ses débuts en Ligue majeure de baseball. . De plus, c’est aussi en partie pour donner du repos à ce joueur, puisqu’il a eu une longue participation en 2021 dans les Ligues mineures.

Numéros LVBP

Le joueur de champ intérieur a joué 17 pour les Sharks de La Guaira lors de ses débuts en LVBP, où il a réussi 27 coups sûrs, six doubles, un triple, deux circuits, six points produits, 11 points marqués, .391 AVG, .440 OBP, SLG de. 594 et OPS de 1 034, des chiffres extrêmement attractifs que ceux qui l’emportent et le conduisent à remporter le titre de recrue de l’année lors de la saison 2021-2022.

2021 en Ligue mineure de baseball

Rocchio dans le présent 2021 a joué 108 matchs dans les ligues mineures, donnant 15 circuits, 122 indiscutables, 63 points produits, 79 points marqués et 21 buts volés.