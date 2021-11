Les Gardiens de la Galaxie 3 commencent la production

Le scénariste et réalisateur James Gunn a partagé une nouvelle photo du casting révélant que la production a commencé sur le très attendu Guardians of the Galaxy, Vol. 3. Sur Twitter, Gunn a déclaré que cela avait été « un voyage étrange, long et parfois difficile pour arriver ici, mais les obstacles en cours de route n’ont fait que rendre ce moment plus heureux ».

En plus de partager l’image sur les réseaux sociaux, Gunn a également confirmé à un fan curieux aux yeux d’aigle que l’acteur nigérian-britannique Chukwudi Iwuji (Peacemaker, Doctor Who) avait rejoint le casting. Il a également été récemment annoncé que Will Poulter (Dopesick, Black Mirror: Bandersnatch) avait été choisi pour incarner Adam Warlock dans le film – il pensait qu’il avait « juré de garder le secret » sur le rôle.

Cela a été un voyage étrange, long et parfois difficile pour arriver ici, mais les obstacles en cours de route n’ont fait que rendre ce moment plus heureux. De retour sur le plateau avec ma famille Guardians pour le premier jour de tournage #gotgvol3 pic.twitter.com/DrF8ZV8bvz – James Gunn (@JamesGunn) 8 novembre 2021

Ces dernières semaines, Gunn et la star Chris Pratt ont chacun partagé des photos ou des vidéos alléchantes documentant la phase de pré-production. Ce ne sont pas les images les plus excitantes que vous puissiez étudier, mais Gunn a également fait une mise à jour en partageant une pile de storyboards dessinés à la main représentant 12 pages de script et Pratt, vêtu d’un sweat à capuche avec drapeau américain, partageant qu’il a commencé les répétitions.

Gunn a confirmé que les caméras roulaient sur les scènes de Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, une nouvelle attraction à venir à Epcot de Disney World. Il a également annoncé qu’il « développait » actuellement un autre projet DC. Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie sera filmé simultanément, bien que le spécial vacances soit prévu pour les vacances 2022.

Guardians 3 devrait sortir en mai 2023. Ce n’était pas l’un des nombreux films MCU à être retardé récemment.