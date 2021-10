‘Les Gardiens de la Galaxie 3’ présente l’acteur de ‘Black Mirror’ comme un méchant possible

Will Poulter incarnera Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie, Vol. 3, a confirmé le réalisateur James Gunn lundi. Warlock, un personnage introduit pour la première fois à la fin des années 1960, a été taquiné à la fin de Guardians of the Galaxy, Vol. 2, et fera une apparition complète dans le prochain film. Poulter a joué dans le film interactif de Netflix Black Mirror: Bandersnatch et a obtenu son rôle marquant dans la comédie de 2013 We’re The Millers.

Le casting de Poulter a été rapporté pour la première fois par Deadline, et Gunn a ensuite confirmé la nouvelle. « Comme vous le savez, je détruis souvent les fausses rumeurs, alors… euh… Bienvenue dans la famille des Gardiens, Will Poulter. C’est un acteur incroyable et un gars merveilleux. À dans quelques semaines », a-t-il écrit. Un fan a ensuite félicité Gunn pour le casting, ce qui a incité Gunn à ajouter: « Il est vraiment quelque chose d’incroyable. »

Des sources ont déclaré à Deadline que les dirigeants de Gunn et de Marvel Studios avaient entamé une « longue recherche » de l’acteur qui jouerait Warlock fin août. Le test de Poulter aurait été « trop bon » pour être réussi à le lancer. Le Hollywood Reporter a également noté que la star de Bridgerton, Rege-Jean Page, et l’acteur de 1917, George MacKay, figuraient sur la liste restreinte.

Warlock a été taquiné pendant les Gardiens de la Galaxie, Vol. 2 scènes post-crédits. Le personnage remonte à une histoire en deux numéros dans Fantastic Four en 1967 lorsque les scientifiques ont essayé de créer un humain parfait appelé Lui. En 1972, le personnage a été renommé Adam Warlock, puis Jim Starlin a relancé le personnage en 1975. Le personnage a continué d’évoluer au fil du temps et a été présenté dans la série de 1991 The Infinity Gauntlet. Warlock n’a jamais été dépeint dans un film d’action en direct auparavant, mais a été vu dans plusieurs émissions d’animation, y compris la série Les Gardiens de la Galaxie 2015-2019.

Les Gardiens de la Galaxie, Vol. 3 sortira en salles le 3 mai 2023. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista et Karen Gillan sont tous de retour. Gunn est également de retour en tant que réalisateur, après avoir aidé les deux premiers films des Gardiens. Gunn dirige également The Guardians of the Galaxy Holiday Special, qui fera ses débuts en décembre 2022.

Quant à Poulter, il est surtout connu pour ses rôles dans les films Detroit, The Revenant, Detroit, We’re the Millers, Midsommar et The Maze Runner. Cette année, il a joué un rôle mémorable dans un épisode de la mini-série The Underground Railroad de Barry Jenkins. Il a également un rôle dans Dopesick, la mini-série Hulu sur l’épidémie d’opioïdes. Le premier épisode sortira mercredi.