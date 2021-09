Les Gardiens de la Galaxie 3 Storyboards teasés par James Gunn .

Réalisateur James Gunn a taquiné trois séquences de longueurs variables dans sa prochaine trilogie-capper, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. S’adressant à Twitter, Gunn a partagé une photo de ses storyboards pour les trois scènes, qu’il a décrites comme “énormes”, “moyennes” et “petites”, et a déclaré qu’il avait hâte que les fans voient la “grande”. ”

Il a écrit: «Plus de storyboards #Vol3 terminés. Une séquence énorme, une moyenne et une petite. (J’ai hâte que vous voyiez ce grand!).” Dans un tweet ultérieur, Gunn a expliqué que chaque storyboard est dessiné sur une fiche et que “chacun est un seul plan”. Demandé si le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie sera connecté au troisième film, a-t-il déclaré: “Très certainement. Des secrets seront révélés…”

Gunn a également eu un échange plutôt humoristique avec l’acteur Kumail Nanjiani, qui apparaîtra comme Kingo dans le prochain film Marvel Éternels. Il a demandé à Gunn dans les réponses: “Que se passe-t-il dans le grand?” Gunn a répondu: “C’est une façon étrange de vous le dire, mais c’est là qu’ils tuent Kingo.” S’amuser aux dépens des fans qui auraient déjà commencé à théoriser sur l’apparition de Kingo dans Vol. 3, Gunn a taquiné une séquence inventée qui implique des personnages tels que Wonder Woman et Popeye the Sailor Man. « Pourriez-vous s’il vous plaît ajouter Donatello et Dilton Doiley à la scène ? Je suis sûr qu’ils m’aideraient », a plaisanté Nanjiani.

Nous ne savons pas sur l’implication de Kingo dans Vol. 3, mais des images divulguées des décors ont révélé que les Gardiens de la Galaxie seront présentés dans une certaine mesure dans le réalisateur Taika Waititi‘s Thor : Amour et Tonnerre, qui a récemment terminé le tournage.

Ce n’est pas la première fois que Gunn parle de son amour pour le storyboard de ses projets. Dans un récent fil Twitter, il avait écrit que “concevoir le film” était la “partie la plus importante” de son travail au début et qu’il dessinait à la main jusqu’à 2 500 storyboards pour chacun de ses films.

Gunn a failli ne pas revenir pour diriger le troisième volet de sa mini-franchise Marvel à grand succès. Il a été braconné par Warner Bros. en 2018 pour réaliser La brigade suicide après avoir été licencié par Disney pour avoir découvert des tweets inappropriés d’il y a dix ans, pour lesquels il s’est excusé. Cela a entraîné un retard dans le troisième film des Gardiens, le scénario pour lequel Gunn avait déjà écrit et rendu. En 2019, il a été réembauché par Disney pour diriger Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 après une pression soutenue des fans et un vote de confiance du public de la part des acteurs de la franchise. La star de cinéma des Gardiens Chris Pratt, Zoé Saldana, Karen Gillan, Dave Bautista, vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff en tant que groupe hétéroclite de marginaux qui se lancent dans des aventures intergalactiques dans l’univers Marvel.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est prévu pour une sortie le 5 mai 2023. Eternals arrivera dans les salles le 5 novembre. Restez à l’écoute de Collider pour plus de mises à jour, et vous pouvez consulter le tweet de Gunn ici:

