Les Gardiens de la Galaxie de Marvel ont des planètes et des extraterrestres incroyables

Gif : Square Enix / Marvel / Kotaku

Donc, il s’avère que Guardians of the Galaxy est très, très bon ! Ne laissez pas le précédent jeu Marvel de Square Enix, le désordre en ligne qu’est Avengers, vous effrayer de découvrir cette nouvelle aventure solo mettant en vedette la famille trouvée la plus dysfonctionnelle de la galaxie. Non seulement c’est génial à jouer, avec une belle histoire avec des blagues vraiment drôles, mais il comprend également certains des designs de science-fiction les plus cool, les plus étranges et les plus colorés que j’ai vus dans un jeu depuis longtemps.

Vous ne visitez pas des planètes désertiques ennuyeuses dans Guardians of the Galaxy. Au lieu de cela, chaque planète et chaque extraterrestre de ce jeu semble avoir été arraché de la couverture d’un vieux livre de poche ou d’un album métal de science-fiction des années 70.

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Les planètes extraterrestres fades, à l’emporte-pièce et les extraterrestres sont très courants de nos jours, dans les jeux et les films. Un certain look est devenu populaire, fortement inspiré par des propriétés influentes comme Star Trek et Star Wars. Chaque fois que je tombe sur ces designs sans inspiration, je suis déçu. La science-fiction est une chance de se déchaîner, de créer des choses qui n’existent pas et de peupler un univers avec des planètes bizarres et des extraterrestres vraiment distinctifs. Pourtant, à quelques exceptions près comme No Man’s Sky, la plupart des jeux et des films s’en tiennent au même territoire familier d’extraterrestres gris, de monstres standard et de robots génériques que nous avons tous vus auparavant. Je veux saisir les créateurs derrière bon nombre de ces projets et leur rappeler que les vieux films de science-fiction et émissions de télévision à petit budget ressemblent à cela parce qu’ils n’avaient pas d’autre choix. Aujourd’hui, grâce à la technologie et à des budgets plus importants, vous pouvez faire plus que coller de la peinture verte et des cornes sur un acteur.

Ce look de science-fiction actuellement populaire et moins imaginatif était principalement ce que je m’attendais à trouver dans Les Gardiens de la Galaxie. Oh, comme mes attentes étaient merveilleusement fausses.

G/O Media peut toucher une commission

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Presque toutes les missions et chapitres de ce jeu incluent des planètes aux couleurs vives, des créatures étranges ou d’autres curiosités et découvertes étranges que je ne veux pas gâcher pour les gens. Même au cours des dernières heures du jeu, il a continué à lancer des ennemis frais et créatifs à combattre ou à m’emmener sur de nouvelles planètes et stations spatiales exotiques. Beaucoup de planètes et d’êtres extraterrestres que j’ai photographiés dans le jeu se sentent inspirés par les bandes dessinées cosmiques de Marvel d’autrefois et m’ont rappelé le look tout aussi coloré et sauvage de Thor Ragnarok ou des Gardiens de la Galaxie Vol. 2.

Guardians of the Galaxy, maintenant disponible sur toutes les principales plates-formes, regorge de choses qui vous feront faire une double prise; créatures qui vous feront dire « Attendez, c’est sa tête ou son corps ou les deux ? » et des planètes qui vous arrêteront probablement dans votre élan lorsque vous sortirez le mode photo du jeu pour prendre une photo panoramique de tout cela. Je sais que j’ai fait ça souvent. En fait, à la fin du jeu, j’avais bien plus de 100 captures d’écran de planètes et d’extraterrestres que j’avais rencontrés pendant la campagne.

Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m’asseoir ici et vous torturer avec un diaporama de plus de 100 photos, comme une tante diabolique qui vient de rentrer de son cinquième voyage dans le Grand Canyon et qui a tellement de « superbes » photos à vous montrer . Au lieu de cela, j’ai inclus certaines de mes images préférées ci-dessous dans un diaporama plus petit.

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

PublicitéVous pouvez ignorer l’annonce après 1 seconde

Vous pouvez passer à la diapositive suivante après 1 seconde

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

PublicitéVous pouvez ignorer l’annonce après 1 seconde

Vous pouvez passer à la diapositive suivante après 1 seconde

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

PublicitéVous pouvez ignorer l’annonce après 1 seconde

Vous pouvez passer à la diapositive suivante après 1 seconde

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

PublicitéVous pouvez ignorer l’annonce après 1 seconde

Vous pouvez passer à la diapositive suivante après 1 seconde

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

PublicitéVous pouvez ignorer l’annonce après 1 seconde

Vous pouvez passer à la diapositive suivante après 1 seconde

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

(Et rappelez-vous que ce ne sont que quelques-unes des choses intéressantes que j’ai vues ! Je ne veux pas tout gâcher pour ceux qui veulent découvrir le jeu.)