Les Gardiens de la Galaxie ne reviendront pas avant la sortie de Thor : Amour et Tonnerre l’année prochaine, mais après cela, nous aurons une bonne quantité de contenu des Gardiens à venir. En plus des Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et le spécial vacances promis, Groot obtiendra sa propre série Disney + à la même époque appelée I Am Groot. Jusque-là, plus de plans et de scènes coupés sont plus que bienvenus, surtout s’ils sont aussi pertinents que cet hommage à la Cène.