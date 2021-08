‘Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3’ pourrait tuer des personnages majeurs, taquine le réalisateur James Gunn

James Gunn a eu quelques années incroyablement tumultueuses. En 2018, Disney et Marvel Studios ont licencié le réalisateur de Guardians of the Galaxy Vol. 3 après que les blagues offensantes qu’il a faites sur Twitter ont refait surface. En quelques jours, Warner Bros. avait approché Gunn pour faire un film dans le DCEU. Warner a proposé à Gunn un certain nombre de projets, mais il a finalement atterri dans la Suicide Squad. En mars 2019, Disney avait réintégré Gunn en tant que réalisateur de Guardians Vol. 3, mais il s’était déjà engagé à faire son film Suicide Squad. Et maintenant que The Suicide Squad est sorti en salles, Gunn peut enfin commencer à parler de son prochain film Marvel.

Dans une récente interview avec Entertainment Tonight, Gunn a parlé des différences entre faire un film Suicide Squad et Guardians of the Galaxy :

Les Gardiens de la Galaxie a un élément de film familial, donc je raconte cette histoire à beaucoup de gens différents. Quand Rocket dit à Drax : “Je vais te tirer une balle dans le visage et te tuer”, nous ne pensons pas, en tant que public, qu’en deux secondes, il va sortir son arme et nous allons voir le visage de Drax disparaître. Dans ce film, The Suicide Squad, ils disent qu’ils vont se tirer une balle dans le visage, et non seulement ils le disent, ils le font en fait. Nous savons que cela peut arriver à tout moment.

Gunn a poursuivi en notant qu’«il y a un sentiment de danger beaucoup plus grand» pour les personnages de The Suicide Squad. Les personnages meurent, souvent de façon horriblement violente. Pendant ce temps, bien que Gunn ait tué le grand Groot dans Vol. 1 et Yondu dans le Vol. 2, il sait que le public s’attend à ce que la plupart des personnages survivent. “Au moins dans les deux premiers films”, ajoute Gunn avec un sourire narquois. L’intervieweur a essayé d’aller plus loin et de savoir ce qui se passerait dans Guardians Vol. 3, mais Gunn dit que nous devrons « attendre et voir ».

Qui est en train de mourir dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ?

À plusieurs reprises, Gunn a clairement indiqué que Vol. 3 sera la fin de l’histoire qu’il voulait raconter. Cela ne veut pas dire qu’il ne fera jamais un autre film Marvel ou que les Gardiens disparaîtront, mais il voit ce film comme la fin d’un arc. De ses films Troma à Super en passant par The Suicide Squad, Gunn n’a jamais hésité à choquer le public. On dirait qu’il va apporter une partie de cette énergie au troisième film des Gardiens, qui devrait sortir le 5 mai 2023.

Vous pouvez regarder l’interview complète d’Entertainment Tonight avec le réalisateur James Gunn ci-dessous :

