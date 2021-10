‘Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3’ présentera un héros Marvel tant attendu

Aussi excitante que soit la saga Infinity, Marvel ne pouvait pas inclure tous les héros et méchants remarquables des bandes dessinées. Les fans de bandes dessinées ont été très déçus de voir Thanos aller et venir sans jamais affronter Adam Warlock. Warlock a non seulement aidé les héros de la Terre à vaincre Thanos dans l’arc de bande dessinée The Infinity Gauntlet, mais il était également membre des Gardiens de la Galaxie. En tant que tel, les fans espéraient qu’il aurait un rôle à jouer dans Infinity War et Endgame. Cela ne s’est pas produit, mais Deadline rapporte qu’Adam Warlock fera enfin ses débuts en MCU dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Adam Warlock arrive enfin au MCU

Will Poulter (Dopesick, Midsommar) a signé pour jouer Adam Warlock dans Guardians of the Galaxy Vol. 3. Normalement, j’écrirais quelque chose comme « apparemment signé », mais le réalisateur James Gunn a en fait confirmé le rapport. Voici le tweet de Gunn de lundi soir :

Comme vous le savez, je détruis souvent les fausses rumeurs, alors… hum… Bienvenue dans la famille des Gardiens, Will Poulter. C’est un acteur incroyable et un gars merveilleux. Rendez-vous dans quelques semaines. #AdamWarlock #GotGVol3 https://t.co/RaNeGDIC0E – James Gunn (@JamesGunn) 11 octobre 2021

Poulter a même répondu au tweet de Gunn, disant qu’il était ravi de se mettre au travail. Gunn fait souvent tout son possible pour démystifier les rumeurs fallacieuses provenant de sources douteuses. Il est logique que le réalisateur donne également des accessoires là où ils sont dus lorsqu’il se fait ramasser.

Les débuts d’Adam Warlock dans le MCU ne surprendront pas autant les fans purs et durs. Dans l’une des multiples scènes post-crédit attachées aux Gardiens de la Galaxie Vol. 2, on voit Ayesha, chef du Souverain, assise seule dans une pièce après sa défaite. Un subordonné entre dans la pièce pour lui faire savoir que le conseil veut la voir. Elle dit qu’une fois qu’ils verront ce qu’elle a créé, « leur colère se dissipera ». Elle explique que l’étrange engin devant elle est « plus puissant, plus beau, plus capable de détruire les Gardiens de la Galaxie ». Et elle l’appelle Adam.

À l’exception des X-Men et des Fantastic Four, Adam Warlock est l’un des héros Marvel les plus en vue à ce jour dans le MCU. Il n’a peut-être pas la reconnaissance de marque d’Iron Man ou de Captain America, mais il a été au centre de certains des plus grands scénarios de bandes dessinées de ces dernières décennies. De plus, contrairement à beaucoup de nos héros MCU préférés actuels, ses allégeances ne sont pas aussi claires. Dans Le Gardien de la Galaxie Vol. 3, il est tout aussi susceptible de servir de méchant que de héros. Quoi qu’il en soit, il est fort probable qu’Adam Warlock devienne un élément clé de la phase 4.