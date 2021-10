Les Gardiens de la Galaxie Vol. Adam Warlock de 3 sera joué par Will Poulter

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 s’est terminé par un teasing pour l’arrivée d’Adam Warlock, l’une des figures les plus puissantes de l’univers de la bande dessinée Marvel. Maintenant, Marvel Studios et le réalisateur James Gunn sont prêts à concrétiser la taquinerie et ont choisi l’acteur Will Poulter (Maze Runner) dans le rôle de Cosmic Crusader, rapporte Deadline.

Poulter a décroché le rôle, bien que tout autre détail sur le personnage et le film soit toujours secret. La recherche aurait commencé juste en août.

Lecture en cours: Marvel’s Guardians Of The Galaxy – Bande-annonce technique sur PC

Dans les bandes dessinées, Adam Warlock est censé être un être parfait. Il est l’un des rares êtres de la bande dessinée à pouvoir gérer le Infinity Gauntlet et, comme Vision, héberge l’un des Infinity Gems – le Soul Gem. Thanos est également l’un des ennemis fréquents de Warlock, et le personnage joue un rôle dans la saga originale Infinity War. Après le teasing à la fin de Guardians Vol. 2, de nombreux fans ont émis l’hypothèse qu’il apparaîtrait dans Avengers: Infinity War ou Endgame, compte tenu de son lien profond avec les pierres, les Gardiens et le Mad Titan Thanos.

Gunn venant de terminer The Suicide Squad, il est probable que Guardians of the Galaxy Vol. 3 est au début du développement, bien qu’il soit sur le point de commencer le tournage cette année pour atteindre sa date de sortie le 5 mai 2023. C’est loin, mais Marvel a beaucoup de Gardiens de la Galaxie en route en attendant. Les Gardiens de la Galaxie de Marvel se dirigeront vers toutes les consoles actuelles – Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X – le 26 octobre, alors assurez-vous de consulter notre aperçu. L’année prochaine, pendant la saison des vacances 2022, le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie sera présenté en avant-première et présentera « l’un des plus grands personnages MCU de tous les temps » selon Gunn.