Les gares de Surat et Udhna du Gujarat deviendront Railpolis de classe mondiale ! Indian Railways invite RFQ

Le coût indicatif du réaménagement de ces deux stations est de Rs 1 285 crore sur une période de quatre ans. (image représentative)

Réaménagement des gares : les gares du Gujarat pour un relooking de classe mondiale ! Pour la transformation des gares de Surat et Udhna du Gujarat en « Railpolis » (une mini ville intelligente où l’on peut « vivre, travailler, jouer et rouler »), l’IRSDC des chemins de fer indiens a invité la demande de qualification (RFQ). Dans un communiqué, l’IRSDC a déclaré que l’objectif de la société était de réaménager ces gares du Gujarat en « gares intégrées des chemins de fer indiens et des quartiers d’affaires sous-centraux afin de transformer le domaine de la gare ainsi que les zones environnantes en utilisant le développement axé sur le transport en commun ( TOD) et les principes de la ville intelligente ». La réunion de pré-offre est prévue le 6 août 2021 et la date limite de soumission est le 31 août 2021.

La gare rénovée de Surat disposera d’un hall central ainsi que de passerelles en tant que place d’échange de passagers afin de fournir une inter-connectivité transparente avec les plates-formes ferroviaires, le métro proposé, les terminaux de bus de l’État et de la ville, le parking et diverses autres zones de loisirs. De même, la gare Udhna du Gujarat sera réaménagée avec une meilleure connectivité ainsi qu’un plan de circulation pour une approche sans tracas, une séparation des passagers au départ et à l’arrivée ainsi qu’un hall pour les passagers au départ. Selon l’IRSDC, le coût indicatif du réaménagement de ces deux stations est de 1 285 crore de roupies sur une période de quatre ans.

Pour fournir des équipements de classe mondiale aux voyageurs, les gares ferroviaires seront réaménagées conformément aux normes mondiales au même niveau que les aéroports internationaux. SK Lohia, MD et PDG de l’IRSDC, a été cité dans le rapport disant que la gare de Surat devrait être réaménagée en une plaque tournante de transport multimodal. L’IRSDC effectuera le réaménagement des gares pour le compte d’un véhicule à usage spécial (SPV), Surat Integrated Transportation Development Corporation Limited. Le SPV-SITCO est une coentreprise entre Surat Municipal Corporation (SMC), Indian Railway Stations Development Corporation et Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.