Les Gators de Floride font un geste surprenant avec l’entraîneur-chef de football Dan Mullen

L’équipe de football des Florida Gators a besoin d’un nouvel entraîneur-chef. Dimanche, l’école a annoncé qu’elle s’était séparée de Dan Mullen un an après avoir remporté la SEC East. Le coordinateur des équipes spéciales et entraîneur des demis, Greg Knox, sera l’entraîneur-chef par intérim pour le dernier match de la saison de l’équipe contre l’État de Floride.

La saison 2021 n’a pas été mémorable pour Mullen et les Gators. Actuellement, l’équipe est 5-6 sur l’année et n’a remporté que deux matchs SEC. La Floride a perdu quatre de ses cinq derniers matchs, et sa victoire au cours de cette période est venue contre Samford, une école du FCS qui a marqué 52 points contre eux (le score final était de 70-52).

« Nous avons eu des réunions la semaine dernière sur la direction que nous devons prendre à l’avenir avec les entraîneurs adjoints et qui nous allons amener ici et ce que nos candidats recherchent pour l’avenir et les changements que nous devons chercher à apporter », a déclaré Mullen. Samedi soir après la défaite contre le Missouri, selon 247 Sports. « J’ai eu ces discussions avec lui. Pour la nation Gator, c’est sept fois que nous avons perdu un match d’affilée au cours des deux dernières années. Nous devons trouver un moyen de faire jouer ce match de plus pour la nation Gator juste là. Ce serait un swing de sept matchs, ce qui serait un swing assez important là-bas, vous savez au cours des deux dernières années. »

Mullen, 49 ans, a été embauché comme entraîneur-chef des Florida Gators en 2018 après avoir passé neuf saisons comme entraîneur-chef de l’État du Mississippi. Au cours de ses près de quatre saisons en Floride, Mullen a affiché une fiche globale de 34-15 avec une fiche de 21-13 dans la conférence. Au cours de ses deux premières saisons, Mullen a enregistré 22 victoires et remporté le Peach and Orange Bowl tout en terminant dans le top 10 chaque année. La saison dernière, Mullen a remporté le SEC East mais a perdu contre l’Alabama lors du SEC Championship Game. En 2009, Mullen a été embauché comme entraîneur-chef de l’État du Mississippi. En neuf saisons, Mullen a affiché une fiche globale de 69-46 et remporté cinq matchs de bowl.

La Floride est l’un des meilleurs programmes de football universitaire du comté. Les Gators ont remporté 15 titres de division, huit titres de conférence et trois titres nationaux. Mullen était le 28e entraîneur-chef de tous les temps du programme et le huitième depuis 2002 (y compris les entraîneurs intérimaires).