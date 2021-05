Les gauchers sautent sur les stars de HGTV pour avoir fait un don à la campagne du conseil scolaire d’un membre de la famille ⋆ .

Chip et Joanna Gaines ne sont pas des étrangers à la foule Twitter. Non seulement le couple a été critiqué pour sa foi, mais il est maintenant ciblé pour avoir fait un don à la campagne de Shannon Braun pour le conseil scolaire du district scolaire indépendant de Grapevine-Colleyville (GCISD) au Texas. Les Gaines ont fait un don de 1000 $ à Braun, qui fonctionne sur une plate-forme axée sur l’élimination de la théorie critique de la race dans les écoles.

Les Gaine sont des entrepreneurs qui travaillent dur et les parents aimants de cinq enfants. Leur entreprise d’articles ménagers, d’alimentation et de construction Magnolia a été fondée à Waco, au Texas, en 2003. Depuis lors, leur popularité n’a fait que croître, ainsi que leur émission sur HGTV, Fixer Upper. Les téléspectateurs et les consommateurs aiment le couple, mais ils tirent plus que leur part de haine, principalement de la part des gauchistes qui méprisent sans vergogne leurs valeurs chrétiennes et traditionnelles américaines.

En 2016, la journaliste de Buzzfeed, Kate Aurthur, a décidé de s’en prendre au couple pour les croyances de leur pasteur d’église, Jimmy Seibert. Aurthur était consterné de croire que le mariage devait être entre un homme et une femme.

Maintenant, la foule de gauche sur Twitter s’en prend aux stars de la télévision pour une raison différente – leur don à un candidat à un conseil scolaire qui a pris position contre la théorie critique de la race. La page Facebook de la campagne de Shannon Braun déclare qu’elle est «déterminée à travailler aux côtés de nos parents et de nos enseignants pour s’assurer que les élèves de GCISD reçoivent l’éducation qu’ils méritent en remettant le focus de notre programme et de l’enseignement aux universitaires, plutôt que de remplir le programme avec une formation divisionnante sur la théorie de la race critique. “

Braun, qui est également la sœur de Chip Gaines, se présente contre la titulaire Mindy McClure qui a ouvertement critiqué ses opinions sur la théorie critique de la race dans le programme du district. Chip et Joanna ont fait un don à Braun le 19 mai, mais les trolls de Twitter viennent de le reprendre et s’en prennent encore une fois au couple. Jenny Yang, comique américaine et co-animatrice de Angry Asian American sur ISAtv, a écrit un tweet en réponse au don du couple. “Booo chip et joanna. comme si votre escroquerie de bois patiné n’était pas assez mauvaise pour l’Amérique. la théorie critique de la race critique les racistes et fait avancer notre pays vers la justice, a déclaré le «comédien».

Pendant ce temps, les manchettes des sites médiatiques de gauche ne font délibérément aucune mention de Braun et dépeignent le couple comme des racistes plutôt que des Américains qui veulent que nos enfants apprennent la vraie histoire. « Les stars de la télévision Chip et Joanna Gaines font un don pour faire campagne contre la théorie critique de la race dans les écoles », lit un titre de The Hill.

Plus de pouvoir pour eux.