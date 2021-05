Les gauchers se fondent sur CBS commettant un acte de journalisme aléatoire sur les personnes trans .

Dans le dernier cas de tir amical libéral contre libéral, CBS News et 60 Minutes se sont retrouvés sous les armes dimanche et lundi pour le crime de s’engager dans un journalisme réel et équilibré avec la correspondante de longue date Lesley Stahl rapportant sur les personnes transgenres et comment certains ‘ ont changé de sexe ont eu des doutes.

GLAAD a ouvert la voie en sortant avec un fil de sept tweet exprimant l’horreur chez Stahl’s «Dangereux», «ridicule», et «Segment honteux de la peur des jeunes trans.» Le fil a commencé de cette façon:

Pour lire la suite de ce fil comique montrant l’aversion de la gauche intolérante pour l’équilibre et le journalisme insuffisamment partisan, cliquez sur la capture d’écran ci-dessus. Chase Strangio – qui a été montré dans la pièce de Stahl comme un «Influenceur transgenre» – fustigé à CBS pour avoir “Diffuser une histoire qui fait partie du livre de jeu anti-trans” et a causé un «préjudice» aux personnes trans qui serait «dangereux» et «irresponsable».

Stahl a adopté une approche équilibrée en parlant avec des défenseurs des transgenres alors que les États républicains cherchent à interdire aux jeunes de vivre le changement qui change la vie avant de passer à ceux qui ont non seulement regretté leur décision de passer d’homme à femme et vice versa, mais certains qui ont réalisé qu’ils n’étaient pas plus heureux ou satisfaits de leur vie.

Stahl a commencé avec la ligne pro-trans en déplorant cela «Nouvelle guerre culturelle» avec des États comme l’Arkansas “passe[ing] une loi interdisant aux médecins de traiter les jeunes transgenres avec des inhibiteurs de la puberté, de la testostérone ou des œstrogènes, et une intervention chirurgicale pour faciliter leur transition. »

Elle a ensuite joué des clips d’interview avec le Dr Eric Anderson transgenre et le président de l’American Academy of Pediatrics, le Dr Lee Savio Beers (cliquez sur «agrandir»):

DR. ERIC ANDERSON: C’est un développement très inquiétant. C’est mauvais signe. LESLEY STAHL [TO ANDERSON]: Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça dans votre vie? ANDERSON: Non. Non. Et c’est un – c’est clairement une exagération de la part de ces législatures. De toute évidence, ils démontrent leur ignorance et leurs préjugés. STAHL: Au moins six grandes associations médicales ont pesé contre ces projets de loi, y compris l’American Academy of Pediatrics, dont le Dr Lee Savio Beers est le président. [TO SAVIO BEERS] Je vais vous lire quelque chose qui a été dit à l’appui de cette loi dans l’Arkansas. L’un des sénateurs républicains a déclaré que les traitements d’affirmation de genre sont «au mieux, expérimentaux et, au pire, une menace sérieuse pour le bien-être d’un enfant». DR. LEE SAVIO BEERS: Ce ne sont pas des traitements expérimentaux. Ils sont vraiment basés sur la littérature scientifique, ils sont basés sur des décennies et des décennies d’expérience d’experts, et ils sont soutenus par un certain nombre d’organisations médicales majeures. (….) STAHL: Le domaine des soins de santé transgenres s’est développé rapidement. En 2007, il y avait une grande clinique de genre pour les jeunes dans tout le pays. Aujourd’hui, il y en a au moins 50. L’Association professionnelle mondiale pour la santé des transgenres, WPATH, publie des lignes directrices qui disent actuellement pour obtenir des traitements médicaux comme les hormones ou la chirurgie: les moins de 18 ans devraient avoir le consentement parental et avoir vu un thérapeute; pour obtenir des hormones, les personnes de plus de 18 ans peuvent signer un formulaire de consentement éclairé après une évaluation initiale, mais pour une intervention chirurgicale, elles doivent également avoir consulté un thérapeute. Des directives révisées sont attendues d’ici la fin de cette année. Aujourd’hui, le processus est beaucoup plus facile qu’il ne l’était auparavant lorsque les patients qui voulaient faire la transition devaient suivre une thérapie intensive que beaucoup considéraient comme onéreuse et insultante. Dans certains cas, les médecins ont même essayé de les citer, de les guérir. ANDERSON: Il y a eu un résidu de traumatisme dans la communauté trans. Les gens racontent qu’ils se sentent maltraités par le système de soins de santé qui les a soumis à tout ce contrôle supplémentaire. Il y a donc eu une réaction, qui est, eh bien, si nous acceptons réellement que les personnes trans existent et – et méritent le droit d’être elles-mêmes et d’avoir accès à des soins médicaux de qualité, alors donnons-les-leur.

Après avoir montré à Anderson avec un patient de 17 ans qui «A commencé le processus de transition à l’âge de 13 ans», Stahl a admirablement interrogé Anderson sur l’idée que des enfants aussi jeunes que quatre ans prennent la décision alors qu’ils avaient ces sentiments depuis seulement quelques mois.

Anderson a répondu que le «Diagnostic formel de dysphorie de genre» doit «Ont existé pendant au moins six mois», mais elle préférerait que ça aille plus longtemps.

Cela a ouvert la porte à ce qui serait la partie médiane du reportage de Stahl avec la réalité que “[i]Dans certains cas, les patients choisissent d’inverser le processus » (ou de-transition).

Stahl a fait la chronique de Grace Lindsky-Smith, qui a décidé de devenir un homme mais en est immédiatement venu à le regretter (cliquez sur «développer»):

STAHL: Au début de la vingtaine, Grace Lidinsky-Smith était gravement déprimée et a développé une dysphorie de genre. Elle a commencé à chercher des réponses dans les communautés transgenres sur Internet. LIDINSKY-SMITH: Et quand je les ai vus être si heureux et enthousiastes à l’idée de faire ce merveilleux processus de transformation pour vraiment, aimer, devenir leur vrai moi, j’étais comme, ai-je considéré que cela pourrait être ma situation aussi? (….) LIDINSKY-SMITH: J’ai juste eu ce sentiment que si je pouvais habiter la vie comme, comme, un homme trans, en tant qu’homme, alors je ne me sentirais pas aussi gêné. Je pensais que cela me ferait me sentir très libre. STAHL: Grace dit qu’elle a trouvé un sexologue sur Internet et lui a dit: «Je pense à la transition.» LIDINSKY-SMITH: Elle pensait que tout sonnait plutôt bien. STAHL [TO LIDINSKY-SMITH]: Le thérapeute ne vous a-t-il pas interrogé sur la profondeur du sentiment et de quoi il découlait? LIDINSKY-SMITH: Elle n’est pas allée – elle a vraiment exploré ce dont ma dysphorie de genre pouvait provenir. Nous n’avons fait que quelques séances. STAHL: Parce qu’elle avait plus de 18 ans et n’avait pas besoin du consentement parental, elle dit qu’elle a simplement signé un formulaire de consentement éclairé dans une clinique et a reçu des injections d’hormones. (….) STAHL: À peine quatre mois après avoir commencé la testostérone, elle dit qu’elle a été approuvée pour une mastectomie, ce qu’on appelle une chirurgie de pointe, qu’elle nous a dit traumatisante. [TO LIDINSKY-SMITH]: Vous savez, je suis un peu surpris parce que, sur la base de tout ce que vous avez dit jusqu’à présent, j’aurais pensé que vous auriez un grand soulagement. LIDINSKY-SMITH: J’ai commencé à avoir un sentiment vraiment dérangeant que comme une partie de mon corps manquait, presque un sentiment de membre fantôme d’être comme, “il y a quelque chose qui devrait être là.” Et le sentiment m’a vraiment surpris, mais c’était vraiment difficile à nier. STAHL: Et donc elle a abandonné la transition en arrêtant la testostérone, puis est retournée à la clinique et, dit-elle, s’est plainte au médecin que le processus ne suivait pas les directives de la WPATH. LIDINSKY-SMITH: Je ne peux pas croire que j’ai fait la transition et la déstransition, y compris les hormones et la chirurgie, en moins d’un an. C’est complètement fou.

Stahl s’est également entretenu avec l’ancienne psychologue du Boston Children’s Hospital, la Dre Laura Edwards-Leeper, qui a déclaré que la précipitation vers les enfants en transition «me préoccupait beaucoup» parce que “Ce qui se passe est contraire à l’éthique et irresponsable.”

Sans surprise, Edwards-Leeper a déclaré que ses collègues «J’ai très peur de parler parce que nous avons peur de ne pas être perçus comme affirmant ou soutenant ces jeunes ou comme faisant quelque chose pour blesser la communauté trans.»

Et avec la foule réveillée qui s’en prend au même magazine d’actualité que essayé de jeter l’élection de 2004 et engagé dans une campagne de dénigrement contre le gouverneur Ron DeSantis (R-FL), il est facile de comprendre pourquoi.

Stahl a dit “[t]il n’y a pas de nombre confirmé de personnes de transition » et pendant que c’est “Supposé être petit”, il y a un «groupe de soutien Reddit avec plus de 19 000 membres dans le monde» et, pour cette histoire, elle et son équipe ont parlé avec «30 de-transitioners.»

Lors d’un appel vidéo avec quatre d’entre eux, un garçon nommé Garrett a déclaré avoir ressenti peu ou pas de recul alors qu’il commençait à prendre des hormones après seulement deux rendez-vous médicaux.

Garrett et une autre adolescente nommée Daisy ont parlé de leurs regrets et de la façon dont ils se sentaient encore plus mal après avoir changé pour devenir une femme et un homme, respectivement (le premier ayant eu ses organes génitaux masculins coupés) (cliquez sur «développer»):

STAHL: Pour Daisy à Chicago, qui dit avoir commencé à prendre des hormones à 18 ans, tout allait bien au début. DAISY: Après chaque pas que vous faites, chaque étape, vous vous sentez comme un million de dollars. Quand j’ai été opéré de haut niveau, j’étais ravi. Quand j’ai changé de nom, j’étais ravi. Mais quand tout ce que j’avais décidé de faire était fait, je me sentais toujours incomplet. STAHL: Garrett de Baton Rouge, en Louisiane, est passé de la prise d’hormones à l’ablation de ses testicules, dit-il, en seulement trois mois, alors que les directives actuelles prévoient une utilisation continue pendant un an. Plus tard, il a eu une augmentation mammaire. Mais, au lieu de se sentir plus lui-même, il dit qu’il se sentait plus mal. [TO GARRETT] Tellement plus déprimé après la transition qu’avant? GARRETT: Je n’avais jamais vraiment été suicidaire avant d’avoir eu mon augmentation mammaire et environ une semaine après, je voulais, comme, me suicider. Genre, j’avais un plan et j’allais le faire, mais je n’arrêtais pas de penser à ma famille pour m’arrêter. C’était un peu comme si pourrais-je me sentir à nouveau normal, comme les autres gars maintenant?

Comme elle l’a fait au début, Stahl a conclu avec les partisans de continuer à donner aux enfants la possibilité de recevoir des hormones et de subir des chirurgies, y compris avec Anderson et le président de Human Rights Campaign, Alfonso David (qui a cité des crimes contre les personnes trans, mais n’a fourni aucune preuve de la crimes ont été commis par d’autres personnes LGBTQ).

Donc, pour le crime de fournir un regard équilibré sur la question de savoir si c’est une bonne idée pour les enfants en pré-K de passer d’homme à femme ou de femme à homme, Woke-O-Haram souhaite l’annulation de CBS News. Comme c’est ridicule en effet.