Les gauchistes de San Francisco financent l’heure du conte Drag Queen de votre bibliothèque 10z viral

in

Ce n’est un secret pour personne que la Californie a longtemps joui d’une influence disproportionnée sur les normes culturelles et sexuelles américaines, et même sur une grande partie du monde, en raison de sa domination sur l’industrie cinématographique à travers Hollywood et de son influence sur l’industrie de la pornographie à travers la vallée de San Fernando, qui serait abrite “plus d’entreprises (porno) … que partout ailleurs”.

Une autre force tout aussi dépravée émanant du Golden State a également travaillé dur pour colporter la perversité à l’échelle internationale, cette fois avec un public plus jeune à l’esprit.

Drag Queen Story Hour, l’organisation chargée de promouvoir la lecture des drag queens auprès des enfants dans les bibliothèques publiques, aime se présenter comme une organisation populaire, écrivant sur son site Web que « tous les événements DQSH sont produits localement et indépendamment ». Après un examen plus approfondi, cependant, il devient évident qu’un certain nombre d’intérêts riches, presque tous de la région de la baie de San Francisco en Californie, ont financé l’initiative.

DQSH a amené non seulement un, pas deux, mais au moins trois criminels sexuels condamnés, dont deux sont des pédophiles condamnés, dans des espaces confinés avec un grand nombre de jeunes enfants à plusieurs reprises. Ses événements ont également été parrainés par un homme qui a été accusé de sept chefs de possession de pornographie juvénile. Voilà pour “l’espace sûr” que la drag queen “Miss Terra Cotta Sugarbaker” prétend que le programme fournit.

Origine de l’heure du conte Drag Queen

Avant d’examiner les bailleurs de fonds de Drag Queen Story Hour, il est essentiel de comprendre les racines de l’organisation. DQSH a été fondée en 2015 par des personnages hauts en couleur Michelle Tea, une (ancienne) prostituée lesbienne ; Virgie Tovar, auteur de « Vous avez le droit de rester gros » ; et Juli Delgado Lopera, qui dirige l’organisation mère de Drag Queen Story Hour, Radar Productions, une organisation à but non lucratif basée à San Francisco qui se décrit comme une « organisation d’arts littéraires queer de la région de la baie ».

Radar Productions note fièrement que Drag Queen Story Hour “capture l’imagination et le jeu de la fluidité des genres dans l’enfance”, et dit qu’il a géré Drag Queen Story Hour jusqu’en 2018, le guidant de la petite enfance à son ascension en tant que “phénomène mondial”.

Comment Drag Queen Story Hour, qui se décrit maintenant comme «un réseau mondial d’organisations locales, dont chacune est gérée et financée indépendamment», a-t-il atteint une notoriété internationale en six courtes années, avec des chapitres sur quatre continents différents et dans 29 États différents , ainsi qu’à Porto Rico ?

Alors qu’une multitude de morceaux baveux de médias d’entreprise comme Cosmopolitan, NBC, CBS et le Daily Mail, entre autres, ont très certainement contribué à la croissance de l’organisation à but non lucratif aidant les pédophiles, de généreux donateurs ont sans aucun doute été à l’origine d’une grande partie des premiers succès de l’organisation.

Les bailleurs de fonds de Drag Queen Story Hour à San Francisco

La Fondation de la famille Zellerbach, qui est peut-être mieux connue pour financer des programmes de réinstallation de réfugiés, a donné à Radar Productions en 2015, 2016 et 2018 alors qu’elle gérait Drag Queen Story Hour. La fondation est basée à San Francisco, où l’homonyme de l’organisation a lancé une entreprise de papier en 1868. Le Walter and Elise Haas Fund, également basé à San Francisco, a versé 10 000 $ à Radar Productions en 2018.

La Commission des arts de San Francisco, une agence du gouvernement de la ville, a donné 38 000 $ à Radar entre 2015 et 2018, tandis que le California Arts Council, une agence d’État, a fait don de 74 040 $ à Radar Productions entre 2015 et 2018.

La Fondation Horizons, une autre organisation pro-LGBT basée à San Francisco, a versé 24 500 $ à Radar de 2007 à 2012, avant la création de Drag Queen Story Hour, mais Radar Productions répertorie toujours Horizons comme donateur sur son site Web. De plus, la Fondation Horizons, qui est financée par PG&E, Facebook, City National Bank et un certain nombre d’autres sociétés de premier plan, fait de la publicité pour Drag Queen Story Hour comme un programme de l’un de ses « partenaires bénéficiaires ».

Radar Productions répertorie également Poets and Writers, le Queer Cultural Center, la San Francisco Public Library et la San Francisco Foundation en tant que bailleurs de fonds, bien qu’il ne soit pas clair si ces organisations ont offert un soutien financier pendant que Radar gérait Drag Queen Story Hour. Remarquez combien le soutien financier de DQSH vient de San Francisco.

Tous ces donateurs n’ont pas désigné leurs dons pour Drag Queen Story Hour. Compte tenu de la nature fongible des dons, cependant, tous les fonds versés à Radar Productions de 2015 à 2018 ont au moins indirectement bénéficié au programme, de la même manière que les dons à Planned Parenthood, quelle que soit leur désignation, servent tous tacitement le la capacité de l’organisation à pratiquer des avortements, ne serait-ce qu’en libérant des fonds ou de la main-d’œuvre à réaffecter.

Ce que cela signifie pour l’Amérique – et au-delà

Le processus de Californication, dans lequel la Californie exporte sa culture pour supplanter le mode de vie d’autres États ou régions, n’est pas seulement un problème auquel sont confrontés l’Idaho ou le Texas, deux destinations courantes pour ceux qui fuient le Golden State. C’est un problème qui menace toute communauté dotée d’une bibliothèque et d’un groupe de parents suffisamment malades pour emmener leurs enfants de quatre ans se blottir contre des pédophiles enregistrés pour des raisons sociales ou la valeur entièrement nébuleuse de la « tolérance ».

La culture du district de Castro arrive dans une bibliothèque près de chez vous, que vous soyez au Tennessee ou à Tokyo, au Mississippi ou à Malmo, en Arizona ou en Australie. Faites une pause pour penser à quel point il est incroyablement dangereux pour San Francisco, de tous les endroits, de jouer un rôle aussi démesuré dans la définition de la compréhension du sexe par notre jeune génération.

Cette piste de l’argent fait encore une autre déchirure dans l’affirmation libertaire selon laquelle les problèmes LGBT sont simplement une question de liberté personnelle plutôt qu’une lutte acharnée entre la moralité traditionnelle et une éthique sexuelle insurgée qui, avec l’aide d’intérêts financiers de la région de la baie de Californie, cible les enfants et cherche à s’exporter de San Francisco vers le reste du pays et au-delà.

A l’inverse, ces détails financiers justifient les inquiétudes des conservateurs qui se moquent fréquemment des élites urbaines et côtières qui utilisent leur richesse et leur prestige pour imposer leur orthodoxie progressiste au reste du pays (et même à d’autres pays) par le biais de l’impérialisme culturel – dans ce cas, Californication.

Bien que le contexte financier de Drag Queen Story Hour soit certainement intrigant, il n’est pas unique et ne devrait pas être surprenant. Ce n’est qu’un chapitre de plus dans le conflit entre les valeurs généralement chrétiennes de l’Amérique centrale et les centres urbains cosmopolites qui ont l’argent, les institutions et la volonté de supplanter et de perturber les cadres éthiques indigènes qu’ils jugent « fanatiques », que ce soit chez eux. ou à l’étranger.