Les gauchistes forment des alliances de guerre mondiale pour la culture, et la droite devrait en faire autant

Les gauchistes enracinés au sein du Département d’État américain soutiennent les efforts visant à rétrograder Viktor Orban du poste de Premier ministre hongrois, si un rapport du Financial Times est correct. L’administration Biden a également exclu la Hongrie de sa liste d’invitations pour un prochain sommet international virtuel sur la démocratie les 9 et 10 décembre, auquel une centaine de pays ont été invités.

« Trump et ses facilitateurs et ceux qui ont envahi et attaqué notre Capitole, ils n’aiment pas le monde dans lequel nous vivons et ils ont cela en commun avec les dirigeants autocratiques de la Russie à la Turquie, de la Hongrie au Brésil, et tant d’autres endroits « , a expliqué Hillary Clinton à MSNBC.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères Péter Szijjártó a rétorqué que les remarques de Clinton sur le Sommet de la démocratie prouvaient que « l’événement a un caractère politique intérieur, avec des invitations refusées aux pays dont les dirigeants avaient de bonnes relations avec l’ancien président Donald Trump. . . Nous n’avons besoin de personne pour juger de l’état de la démocratie hongroise comme lors d’un examen scolaire.

Une lecture superficielle de ceci conclurait que ce sont les grands méchants autoritaires de l’Europe centrale qui se plaignent d’un autre changement de régime soutenu par les États-Unis, mais il y a plus que cela et ce n’est que le dernier lien avec une guerre idéologique plus large qui se déroule à travers l’euro-atlantique.

La guerre culturelle européenne

La Hongrie a été un point de discussion important parmi les conservateurs américains. Le parti d’Orban, Fidesz, dirige un gouvernement conservateur favorable aux familles, où les femmes sont libres d’impôt si elles ont plus de trois enfants. Le gouvernement d’Orban a également écrasé les études de genre et d’autres disciplines, financé les universités, fermé les frontières hongroises à la migration de masse illégale, arrêté les programmes LGBT ciblant les enfants à titre de propagande et réduit l’avortement.

Aux côtés de la Pologne, la Hongrie a formé une semi-alliance de puissances conservatrices chrétiennes d’Europe centrale et a été un exemple en quelque sorte pour les conservateurs occidentaux. La Hongrie offre ce que la Suède fait aux gauchistes : un exemple fonctionnel de ce à quoi pourrait ressembler un gouvernement social-conservateur dans la pratique.

Cela attire l’attention des libéraux et des conservateurs. Rod Dreher du Conservateur américain a vécu en Hongrie dans le cadre d’une bourse écrivant souvent à ce sujet, et Tucker Carlson de Fox News a tourné un documentaire entier pendant une semaine depuis Budapest.

Il est également invité à l’opposition transnationale. La nouvelle coalition allemande de centre-gauche des partis rouges et verts a insisté sur le fait qu’elle lancerait une guerre culturelle totale avec la Pologne et la Hongrie tout en faisant de l’Union européenne un gouvernement transnational plus fort.

« Les pays qui ne respectent pas les normes de l’UE ne devraient pas s’attendre à recevoir de l’argent de l’UE – un message clair pour la Pologne et la Hongrie. Cette approche générale s’applique également au Royaume-Uni », a déclaré une analyse récente, ajoutant que la coalition allemande veut légaliser « l’auto-identification des personnes trans ».

Pendant ce temps, la Belgique et les Pays-Bas prévoient de financer l’avortement en Pologne et en Hongrie, ce qui limite la pratique. « Le parlement néerlandais a adopté une résolution approuvant l’utilisation de fonds publics pour aider les femmes polonaises à avorter, rapporte Deutsche Welle… La décision fait suite à une décision similaire prise en septembre par la Belgique, dont le gouvernement a accepté de fournir un financement aux femmes en Pologne pour obtenir des interruptions de grossesse à l’étranger, comme un nombre croissant l’ont fait depuis que l’interdiction quasi-totale de l’avortement a été introduite », selon un rapport.

Pour ne prendre qu’un exemple, considérons les implications de l’Allemagne permettant l’auto-identification des transgenres, un processus qui va fondamentalement à l’encontre de la réalité biologique. Compte tenu des mandats sans frontières Schengen au sein de l’UE, les personnes transgenres allemandes pourraient voyager partout et utiliser leurs protections spéciales de l’UE pour saper les politiques nationales individuelles sur le transgenre, ainsi que les traditions religieuses de la Hongrie et de la Pologne, qui sont plus strictes (et, on peut dire, plus démocratique) à propos de ces règles.

Cette séquence probable indique en outre que ces pays ne sont pas des « démocraties libérales » (le mot clé ici étant libéral), ce qui les ouvre à de nouvelles accusations d’autoritarisme croissant et à de nouveaux affrontements devant les tribunaux de l’UE, dont les décisions sont de plus en plus considérées comme supérieures aux démocraties nationales. et légiférer. Dans le passé, cela a conduit l’UE à se heurter à la Pologne au sujet des combustibles fossiles et à la Hongrie au sujet des préférences juridiques des LGBT et des tribunaux nationaux.

Compatibilité intellectuelle au-delà des frontières

Le gouvernement conservateur polonais, ainsi qu’Orban, présentent des similitudes avec la section socialement conservatrice au sein du Parti républicain, qui s’est consolidée sous Donald Trump avec des échanges croissants d’intellectuels et de conférences. La réaction de la gauche à cette montée en puissance des conservateurs sociaux à travers le monde était donc quelque peu attendue, étant donné la nouvelle administration Biden composée de guerriers de la culture de l’ère Hillary.

La guerre des cultures est transnationale et les lignes de bataille tracées sont aussi naturellement idéologiques. D’un côté, il y a le libéralisme internationaliste évangélique, qui est de nature impériale et se heurte donc aux réactions localistes des écoles de Virginie aux villages de Hongrie.

« Les relations hongro-américaines étaient à leur apogée pendant la présidence Trump », a également noté Szijjarto de Hongrie lorsque le journaliste du FT a demandé pourquoi la Hongrie était le seul pays de l’UE à être exclu du sommet sur la démocratie prévu par Joe Biden. « Nous avons beaucoup de respect pour l’ancien président, un respect mutuel. Nous accordons le même respect à chaque président américain élu – quel que soit ce que nous obtenons en retour – mais il est clair que ceux qui étaient en bons termes avec Donald Trump n’ont pas été invités.

La Hongrie a été le seul pays de l’UE à être snobé même lorsque le département d’État américain a timidement ajouté que ce n’était pas le cas. « En tant qu’élément important de notre programme bilatéral, nous continuons à faire pression sur nos homologues hongrois lorsque nous sommes préoccupés par des développements qui érodent l’espace pour les médias indépendants et la société civile, limitent les droits des LGBTQI+ et minent l’indépendance de la justice », a déclaré le département d’État, selon FT. Dans les heures qui ont suivi son rapport, quelqu’un a divulgué un vieux discours de l’un des plus proches alliés d’Orban qui a exacerbé les tensions politiques dans le pays.

L’un des plus proches alliés de Viktor Orbán a prononcé en secret un discours devant les services de sécurité nationale. Il leur a dit que l’opposition est la plus grande menace et leur a demandé de se concentrer sur elle. Nous avons obtenu un enregistrement du discours et voici notre histoire en anglais :https://t.co/umj4zaZjIC – direkt36 (@direkt36) 27 novembre 2021

La démocratie n’est pas le problème ; Le chaos sexuel est

En fin de compte, cependant, il y a deux questions émergentes à considérer. Premièrement, l’hypocrisie totale de l’administration Biden est visible. La Nouvelle-Zélande, qui devient rapidement autoritaire avec des passeports vaccinaux, des citoyennetés de deuxième année et des blocages, est invitée, mais pas la Hongrie, où les gens peuvent se déplacer librement. Le ton de cette décision n’échappe pas aux conservateurs de toute l’Europe et peut-être des États-Unis : il ne s’agit pas du tout de démocratie, mais de libéralisme et de droits sexuels.

Les républicains sont-ils assez astucieux pour voir à travers cela et comprendre les dommages potentiels à long terme que la guerre culturelle de la gauche cause à la réputation de l’Amérique alors que le Parti démocrate au pouvoir devient de plus en plus réveillé, révolutionnaire et idéologique ? Les démocrates construisent activement une solidarité idéologique et une camaraderie avec d’autres partis de gauche à travers le monde, mais il n’y a pas d’équivalent chez les conservateurs. Si cela se résume à une bataille d’idées au-delà des frontières nationales, peut-être qu’il faut y penser.

La deuxième question, bien plus cruciale, est la suivante : quel avenir pour la Pologne et la Hongrie et combien de temps pourront-elles survivre au sein d’une UE ouvertement hostile ? Le PIB et la main-d’œuvre combinés des quatre puissances centrales conservatrices du V4-Euro dirigées par la Pologne et la Hongrie peuvent rivaliser avec l’Allemagne et la France. Mais pour traduire cela en puissance, dure et douce, il n’y a aucun effort visible d’unité.

La France et la Grèce, par exemple, ont récemment conclu un traité bilatéral qui a consolidé leur politique étrangère en une seule. Il n’y a pas de traité de ce type entre la Pologne et la Hongrie, ou avec le Royaume-Uni, par exemple. Il n’y a pas non plus d’effort visible pour promouvoir un ordre socialement conservateur à travers l’Europe même lorsque la situation est mûre avec des électeurs de droite opposés à une révolution sociale de gauche se sentant de plus en plus sans voix, en particulier dans toute l’Europe du Nord.

Des aperçus de la construction de ce mouvement idéologique ont déjà été aperçus dans un discours d’Orban demandant aux réfugiés chrétiens d’Europe de se diriger vers la Hongrie : « Bien sûr, nous pouvons héberger les vrais réfugiés : Allemands, Hollandais, Français, Italiens ; des politiciens et des journalistes effrayés ; des chrétiens qui ont dû fuir leur propre pays ; ces gens qui veulent retrouver ici l’Europe qu’ils ont perdue chez eux », a-t-il déclaré.

Si Orban est cette fois réélu, contre toute attente, assistera-t-on à la consolidation d’un bloc conservateur en plein cœur de l’Europe ? Parce que les jours de couverture pourraient bientôt être révolus. Lorsque le monde devient binaire, la clôture n’est généralement plus une option.

Le Dr Sumantra Maitra est chercheur en sécurité nationale au Center for the National Interest ; un boursier non-résident au James G Martin Center; et un historien élu en début de carrière à la Royal Historical Society. Il est un contributeur principal de The Federalist et peut être contacté sur Twitter @MrMaitra.