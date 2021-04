Les gauchistes supposent que l’attaquant du Capitole est un partisan blanc de Trump

Avant que l’identité de l’attaquant du Capitole ne soit révélée être Noah Green, membre du groupe suprémaciste noir radical Nation of Islam, les gauchistes supposaient qu’un partisan blanc de Trump était responsable.

National File a rapporté que Noah Green, un homme noir de 25 ans de l’Indiana, a été le suspect abattu par la police du Capitole après avoir claqué sa voiture sur deux policiers, tuant l’un et blessant l’autre. Green était un adepte de la Nation of Islam, un groupe suprémaciste noir radical dirigé par Louis Farrakhan, et avait fait don de plus de 1000 $ au groupe avant de se déchaîner:

Green a déclaré que « le gouvernement américain est l’ennemi n ° 1 des Noirs! » et a affirmé que le fondateur de Nation of Islam, Louis Farrakhan, l’avait sauvé de «terribles afflictions que j’ai vraisemblablement subies par la CIA et le FBI, les agences gouvernementales des États-Unis d’Amérique» dans des messages publiés sur Instagram peu avant l’attaque meurtrière de vendredi à la voiture et au couteau. Green a décrit Farrakhan comme «Jésus, le Messie, le dernier rappel divin parmi nous», et a ajouté: «Je le considère comme mon père spirituel. Sans ses conseils, sa parole et ses enseignements que j’ai appris en cours de route, j’aurais été incapable de continuer.

Cependant, avant que l’identité de Green ne soit révélée au public, de nombreux gauchistes ont simplement supposé que l’attaquant du Capitole était un partisan blanc de Trump, plutôt qu’un suprémaciste noir. «Sans avoir le moindre indice sur« l’incident de sécurité »au Capitole, Imma va de l’avant et appelle le terrorisme nationaliste blanc sur celui-ci», a déclaré David Matthews, un producteur hollywoodien qui a travaillé sur «Narcos» et «Law and Order» de Netflix: SVU. »

Sans avoir le moindre indice sur «l’incident de sécurité» au Capitole, je vais aller de l’avant et appeler le terrorisme nationaliste blanc sur celui-ci. – Davidm1108 (@ davidm1108) 2 avril 2021

RUPTURE: Le Capitole américain est verrouillé à la suite d’une attaque contrecarrée par des terroristes de Trump qui croient que Matt Gaetz a volé toute l’ambiance rapey de l’ancien président. – Feodor Chin 🇺🇸❄️ (@FeoChin) 2 avril 2021

Un certain nombre de gauchistes, y compris un candidat démocrate au Congrès de 2022, ont imputé l’attaque du Capitole aux membres du Congrès d’America First, tels que Lauren Boebert et Marjorie Taylor Greene. En fait, un certain nombre de démocrates du Congrès ont été surpris en train de faire l’éloge de Farrakhan et de son organisation anti-blanche, notamment Raphael Warnock, Keith Ellison et Maxine Waters.

Je ne savais pas que Lauren Boebert et Marjorie Taylor Greene étaient membres de la Nation of Islam. https://t.co/Q8NIPaUl1x pic.twitter.com/6SlCYz0PH9 – Ian Miles Cheong (@stillgray) 2 avril 2021

Verrouillage du Capitole des États-Unis à la suite d’une voiture essayant de faire une barricade Un suspect armé d’un couteau a été abattu et est maintenant en détention. Rappel: Q Les membres du Congrès Anon / MAGA ONT EXIGÉ que cette barricade soit enlevée. Wow! Quelle coïncidence! Tellement BEAUCOUP de coïncidences avec MAGA! #MAGA_Terrorists – Mark Judson For Congress – Scorched Earth Dem 2022 (@ Judson4Congress) 2 avril 2021

Lors d’une conférence de presse après l’attaque, Robert Contee de la police du métro de DC a déclaré que l’attaque ne «semblait pas être liée au terrorisme». De nombreux gauchistes ont considéré cela comme une confirmation supplémentaire que l’attaquant du Capitole était un homme blanc, alors que cela n’aurait pas pu être plus éloigné de la vérité.

« Ne semble pas être lié au terrorisme »

Soooooo il était blanc? – Ethan Embry (@EmbryEthan) 2 avril 2021

c’était donc un mec blanc, j’ai compris https://t.co/279iNCXp7t – claire de lune (@ClaireMPLS) 2 avril 2021

ah, donc ils étaient blancs. https://t.co/ubJ4Eux2pi – medusa (@tinykinseyscale) 2 avril 2021

C’était donc un partisan blanc de Trump? https://t.co/Tub6mOkuUm – Shabooty 🎮: #GenshinImpact (@SHABOOTY) 2 avril 2021

Un compte vérifié d’un «Dr Jialun» a affirmé que les «insurrectionnels de Trump» attaquaient le Capitole au début, puis ont doublé lorsque l’identité de Green a été révélée. «Trump et ses partisans ont dénigré le bâtiment du Capitole et jeté les bases de futures attaques», a tweeté Jialun. «Si les partisans de Trump n’avaient pas pris d’assaut le Capitole le 6 janvier, l’attaque d’aujourd’hui ne se serait jamais produite», a-t-il ajouté. «Trump est responsable.»

Les insurgés de Trump attaquent à nouveau notre Capitole. Plusieurs rapports indiquent que 2 policiers du Capitole ont été abattus. https://t.co/gkGad08mou – Dr Jialun (@DrJialun) 2 avril 2021

Si les partisans de Trump n’avaient pas pris d’assaut le Capitole le 6 janvier, l’attaque d’aujourd’hui ne se serait jamais produite. Trump est responsable. Les républicains sont responsables. – Dr Jialun (@DrJialun) 2 avril 2021

À la suite du refus bizarre du compte, il a été mis en évidence que, bien qu’il n’ait été créé qu’en mars du mois dernier, l’un de leurs quelque 50 abonnés était Chen Weihua, le chef du bureau de l’UE au China Daily, ce qui a conduit certains à suggérer que le récit promu par Le récit de Jialun était dirigé par des agents de l’État chinois.