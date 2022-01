Les géants contrôlent les deux côtés du destin contre les ours

Les entraîneurs et les joueurs des Giants et des Bears s’affronteront évidemment dimanche dans le but de gagner le match. Cela n’est jamais en cause, et cela ne devrait pas l’être.

Mais gagner ou perdre à Chicago cette semaine aura un impact direct sur le statut de repêchage des Giants après leur cinquième saison consécutive avec au moins 10 défaites. Ils contrôlent leur propre sélection de premier tour et celle des Bears, qui ont échangé leur choix n ° 1 de 2022 le jour du repêchage aux Giants pour sélectionner le quart-arrière Justin Fields au n ° 11.

Les Giants ont ensuite attrapé le receveur large Kadarius Toney avec le 20e choix au total, qui a également été acquis de Chicago.

Fields a été répertorié comme discutable mais ne commencera pas dimanche, le vétéran Andy Dalton obtenant le feu vert, a annoncé vendredi l’entraîneur de Chicago Matt Nagy.

Les Giants (4-11) possèdent actuellement le cinquième choix du repêchage de 2022, leur dernier match de la saison régulière devant se jouer contre Washington dimanche prochain.

Joe JudgeN.Y. Poste : Charles Wenzelberg

Les Bears, qui se sont améliorés à 5-10 avec une victoire de retour la semaine dernière contre Seattle, termineront leur saison la semaine prochaine au Minnesota (7-8). Leur choix de première ronde est actuellement classé n ° 8 au total, Washington (neuvième) étant la seule équipe 6-9 après avoir perdu chacun de ses trois derniers matchs.

Deux victoires des Bears pour clôturer leur saison pourraient laisser tomber leur choix en dehors du top 10 (à 7-10), mais les Giants cimenteraient un choix parmi les cinq premiers – et sauteraient peut-être dans les trois premiers créneaux – s’ils perdaient leurs deux derniers concours pour finir 4-13.

Les Texans (avec des matchs restants contre les 49ers et les Titans) et les Jets (Buccaneers, Bills) sont également actuellement assis à 4-11. Les Panthers et les Seahawks – qui ont échangé leur choix contre les Jets dans le cadre de l’accord avec Jamal Adams – ont une fiche de 5-10. La Caroline a des matchs à jouer sur la route à la Nouvelle-Orléans et à Tampa Bay, tandis que Seattle affrontera Detroit à domicile et l’Arizona en séries éliminatoires sur la route.