Les géants de la Ligue professionnelle saoudienne Al Nassr ou Al Hilal auront-ils le dernier mot pour Anderson Talisca?

Le dévoilement d’Anderson Talisca par Al Nassr était aussi choquant que surprenant.

Les partisans furieux d’Al Hilal ont dû à la fois digérer la perte accablante de cette cible à long terme au profit d’un rival amer, ainsi que des rires moqueurs incendiaires alors que l’ex-international brésilien des moins de 23 ans de 8 millions de dollars annonçait son coup de bombe tout en profitant des faits saillants de la frustration de vendredi 1- 1 nul pour les anciens prétendants contre le promu Al Batin.

Statut de méchant et de héros obtenu instantanément dans une publication sur les réseaux sociaux. Dépend de la persuasion des passionnés de football de Riyad.

La question clé, cependant, est-ce que le temps transformera les rires de Talisca en un acte flagrant d’orgueil, ou les tables peuvent-elles maintenant commencer à tourner dans la capitale?

Une analyse rapide du classement de la Ligue professionnelle saoudienne montre à quel point l’écart s’est creusé depuis que la course au titre captivante de 2018/19 a été comblée par Nassr.

Hilal n’a besoin que de deux points pour être confirmé en tant que champion pour une neuvième fois ce siècle. Ils ont gagné 21 points de plus que leurs voisins – qui tiennent un match en main – depuis le début de 2019/20, ont marqué 22 buts de plus et encaissé 11 fois de moins.

C’est dans cette arène que Talisca est entrée.

Le contingent étranger de Nassr, composé de sept personnes, doit être profondément remodelé. Les stars marocaines Abderrazak Hamdallah et Nordin Amrabat, ainsi que le meneur de jeu argentin Pity Martinez, pourraient être les seuls survivants pour 2021/22.

La réputation de Talisca est restée riche, malgré un manque de temps de jeu cette année après que les règles strictes de voyage en Chine contre les coronavirus l’ont laissé coincé au Brésil.

Un grand talent convoité par Jose Mourinho a émergé à Benfica, avant de gagner plus d’argenterie – et plus de richesses – à Besiktas et Guangzhou Evergrande.

L’incapacité d’acquérir plus de trophées ACL pour les poids lourds chinois est un problème, mais un retour de 39 buts en 65 matches pointe la puissance résiduelle.

C’est un milieu de terrain offensif où une grande partie d’une carrière stellaire a été réalisée.

Pourtant, la dernière saison interrompue par le coronavirus de 2020 à Guangzhou l’a vu faire 10 des 19 apparitions à l’avant-centre, marquant six fois et fournissant deux passes décisives. Un trio de run-outs dans le rôle de meneur de jeu ne comportait aucune contribution de but, avec six affichages à l’aile droite renvoyant un seul but et une aide.

Le grand homme de 27 ans offre donc un dilemme à quiconque hérite de lui dans le Royaume.

Un ratio de 132,7 minutes par but pour 2020 de l’avant-centre est supérieur à celui de Hamdallah, un résident de Nassr, de 139,8 pour 2020/21. Pourtant, le Marocain est une icône du club et une force importante, pour le meilleur et pour le pire, dans le vestiaire.

Les questions abondent.

Talisca et Hamdallah peuvent-ils coexister efficacement dans le XI de Nassr? Ils partagent de nombreux attributs physiques et préfèrent désormais opérer dans les mêmes zones du terrain.

Le nouvel homme représente-t-il une nouvelle source d’objectifs pour Hamdallah, une option alternative en attaque ou la preuve d’une transition loin de la figure dominante du club ces dernières années?

Avec l’ex-Shakhtar Donetsk et l’attaquant du Jiangsu Suning Alex Teixeira toujours disponibles, ces grands du Moyen-Orient vont-ils encore s’affronter cet été sur le marché des transferts?

C’est un bon problème de posséder des individus sublimement talentueux. Mais un XI entravé par un dysfonctionnement ne peut espérer refondre Hilal.

Des solutions intelligentes et audacieuses doivent être trouvées.

