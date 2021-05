Actualités Bitcoin

Les géants de la technologie “ envahissent la zone monétaire ” sont la vraie menace, pas la crypto: le gouverneur de la banque centrale du Danemark

Alors que Lars Rohde ne voit pas Bitcoin comme une mode spéculative, le premier vice-gouverneur suédois voisin de la Riksbank, bien que «observateur», ne se préoccupe pas des cryptos.

Le Bitcoin et les crypto-monnaies ne sont guère plus qu’une mode spéculative, a déclaré Lars Rohde, gouverneur de la banque centrale du Danemark.

Rohde a déclaré qu’il était «tenté d’ignorer» Bitcoin et d’autres crypto-actifs. «C’est au mieux un actif très spéculatif. Il n’y a aucune stabilité et aucune garantie de quelque part que ce soit sur la valeur des crypto-monnaies. “

Selon lui, les banquiers centraux peuvent probablement ignorer les crypto-monnaies car il existe des menaces beaucoup plus graves provenant des grandes technologies.

Dans une interview avec Bloomberg, a-t-il déclaré, si les géants de la technologie commencent à «envahir la zone monétaire» et les moyens de transaction, alors «cela pourrait être très intéressant et peut-être aussi une menace réelle pour l’autonomie et l’indépendance des banques centrales».

Des avertissements similaires sur la domination des paiements numériques qui bouleversent le cadre séculaire dans lequel la politique monétaire a fonctionné ont été donnés par le sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre, Jon Cunliffe, au début du mois. Soulignant les «implications pour la stabilité financière» d’un tel développement, il a déclaré que les gouvernements et les décideurs politiques doivent veiller à ne pas être dépassés par les prestataires privés de services de paiement.

En réponse à ces risques, les banques centrales travaillent sur leurs propres monnaies numériques, la Chine en tête et la Réserve fédérale américaine cherchant à publier un article sur la CBDC cet été. Alors que le Danemark ne fait pas partie des pionniers, la Suède voisine pourrait avoir une monnaie de banque centrale numérique d’ici cinq ans, selon le gouverneur de la Riksbank Stefan Ingves.

Pendant ce temps, la première vice-gouverneure de la Riksbank, Cecilia Skingsley, est «attentive mais pas préoccupée» par les nouveautés des marchés financiers comme les crypto-monnaies.

«Tout le monde peut choisir d’investir dans les crypto-monnaies, mais vous devez être conscient que c’est très différent des actifs financiers traditionnels», a déclaré Skingsley lors d’un séminaire en ligne jeudi, ajoutant qu’elle n’avait vu «aucun actif crypto avec une valeur réelle sous-jacente. . »

Au Danemark, le principal taux directeur est négatif depuis mi-2012, plus longtemps que partout ailleurs dans le monde, ce qui fait du rôle principal de la banque centrale la défense de l’ancrage de la couronne à l’euro.

