Les géants déchus Williams sont à nouveau lentement à la hausse

En mars 2021, Williams est entré dans le Grand Inconnu; leur toute première saison complète sans la famille fondatrice à la barre.

Finis Sir Frank et sa fille Claire, avec la société d’investissement Dorilton Capital en place en tant que nouveaux propriétaires et Jost Capito l’homme chargé de diriger l’équipe à l’avenir.

Étant donné qu’ils avaient terminé au bas du classement au cours des deux années précédentes et qu’il y avait peu de place pour le développement, les objectifs qu’il s’était fixés étaient relativement bas avant le début de la campagne.

“Je qualifierais 2021 d’année de transition pour l’équipe où notre objectif est de combler l’écart autant que possible”, a-t-il déclaré.

Il était même difficile de les voir faire cela, s’établissant comme la neuvième équipe la plus rapide devant Haas, ce qu’ils pouvaient espérer de manière réaliste aux yeux de beaucoup.

Cependant, à mi-saison, les attentes de Capito ont non seulement été fermement satisfaites mais peut-être même dépassées.

Du sang, de la sueur et des larmes. Et maintenant, leurs premiers points @WilliamsRacing 💙 pic.twitter.com/rSkELfcCvk – Williams Racing (@WilliamsRacing) 1er août 2021

C’est certainement le cas en termes de points grâce à la dernière course avant la trêve estivale, le Grand Prix de Hongrie, où Nicholas Latifi et Georges Russel ont terminé respectivement P7 et P8.

Certes, ce sont les problèmes des pilotes dans des voitures plus rapides plutôt que la force des leurs qui les ont amenés à marquer ces 10 points, mais cela n’enlève rien à ce qui a été une excellente journée pour l’équipe dans laquelle chaque membre a parfaitement joué son rôle.

Aucun des deux pilotes ne s’est trompé du début à la fin, malgré la pression constante, et ils ont été aidés par une stratégie parfaite et des arrêts aux stands en douceur, les efforts de l’équipe garantissant que ce soit le meilleur jour pour l’équipe basée à Grove. pendant très, très longtemps, peut-être depuis que Lance Stroll a terminé sur le podium à Bakou en 2017.

Profiter des rares opportunités qui se présentent tout au long d’une saison est absolument crucial pour les équipes de backmarker et peut finalement valoir une ou deux places dans le championnat des constructeurs. En effet, une incapacité à le faire la saison dernière a amené Williams à terminer en bas, derrière Haas, bien qu’il ait souvent une meilleure voiture.

À seulement 11 tours, il est déjà presque certain que la même chose ne se reproduira plus cette année. C’est plutôt bien pour une équipe qui n’arrêtait pas de tomber et de tomber, attendant le gros bruit sourd au fond.

Ce n’est pas la seule raison pour Capito et co d’être joyeux non plus car, bien que leur rythme absolu puisse ne pas être assez bon pour qu’ils se battent pour des points lorsqu’ils ne sont pas aidés par un peu de chaos, de grands pas en avant ont sans aucun doute été réalisés.

Ceci est le plus clairement démontré par le fait que Russell n’est sorti qu’une seule fois en Q1 au cours des 11 premiers tours et s’est rendu en Q3 deux fois. Il est peut-être M. Saturday, mais même lui n’aurait pas pu se vanter d’un tel record sans une voiture considérablement plus rapide que le challenger de l’an dernier.

Avec le départ probable du Britannique à la fin de la saison, cela ne leur ferait pas beaucoup de bien s’il était la seule raison de leurs meilleurs résultats, et heureusement pour eux, ce n’est pas le cas, avec Latifi aussi faire des progrès considérables le samedi.

S’il a régulièrement tiré sa révérence en Q1, il a devancé les deux pilotes Haas neuf fois sur 11 et est allé plus vite qu’une Alfa Romeo à trois reprises. L’année dernière, en revanche, il était généralement l’homme le plus lent de la grille.

Les jours de course en général, les choses ne se sont pas aussi bien passées, avec Alfa Romeo plus souvent qu’autrement plus forte que l’équipe britannique comme l’année dernière, alors qu’il y a encore eu quelques problèmes de fiabilité.

Pourtant, cet écart devant l’équipe italienne a été comblé, Russell étant souvent derrière et parfois juste devant Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi.

Surtout, l’avantage sur Haas a également considérablement augmenté depuis la fin de 2020, à tel point qu’il faudrait un miracle pour que la cuillère en bois se rende à Grove pour la troisième année consécutive.

En fin de compte, éviter un tel sort était tout ce que l’équipe avait à faire pour que 2021 soit considérée comme une année relativement réussie, avec tout le reste un bonus.

Ils sont maintenant dans une position où ils pourraient obtenir un tel bonus, avec une avance de sept points sur Alfa Romeo très probablement suffisante pour qu’ils finissent P8 au championnat des constructeurs. Ce serait leur meilleur résultat final depuis 2017.

Lorsqu’il a été annoncé que sa famille ferait sa place l’année dernière, Claire Williams a expliqué comment l’équipe entrait dans une nouvelle ère.

“C’est peut-être la fin d’une ère pour Williams en tant qu’équipe familiale, mais c’est le début d’une nouvelle ère pour Williams Racing et nous leur souhaitons beaucoup de succès à l’avenir”, a-t-elle déclaré à l’époque.

Moins d’un an plus tard, il y a déjà beaucoup de signes que ça va être bon.

Ils sont au moins de retour en Formule 1 cette année, plutôt que de participer à leur propre série exclusive de Formule 1.5.

Finley Crebolder