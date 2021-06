DéFi

Les géants des paiements PayPal et Visa investissent dans le nouveau fonds de Blockchain Capital axé sur les DeFi et les NFT

Les géants des paiements PayPal et Visa ont tous deux investi dans le dernier fonds de Blockchain Capital.

La société de capital-risque axée sur la blockchain a levé 300 millions de dollars de financement pour son Fonds V auprès d’investisseurs, dont PayPal et Visa.

Blockchain Capital, qui investit à la fois dans des actifs cryptographiques et en actions, a déclaré que les investissements seraient concentrés sur l’infrastructure de la blockchain et l’application de la technologie, les NFT et la finance décentralisée (DeFi).

La société a déclaré que certains investisseurs, dont le géant des paiements, participeraient également à un programme de partenariat stratégique.

Fondée en 2013, la société a jusqu’à présent investi dans plus de 110 entreprises, notamment les bourses de crypto-monnaie Coinbase et Kraken et Anchorage et le marché de jetons non fongibles (NFT) OpenSea.

AnTy

