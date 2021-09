Les géants et les jets perdent leurs ouvreurs. Est-il trop tôt pour paniquer ?

JJ a sauté sur Spotify Greenroom pour discuter de la grande soirée de Fransisco Lindor et de la série Subway électrique ce week-end. Il brise également les espoirs en séries éliminatoires pour les Yankees et les Mets.

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Suivez JJ sur Spotify Greenroom !

Hôte : John Jastremski

Producteur : Stefan Anderson

JJ s’ouvre avec la défaite des Giants en ouverture de saison contre les Broncos et pourquoi, même s’il y a eu une tonne de problèmes, Daniel Jones continue d’être le plus gros (01:09). Ensuite, il explique pourquoi malgré leur défaite contre les Panthers, tout n’a pas été mal pour les Jets (09:16). Ensuite, il fait le tour de la ligue pour une ventilation rapide de tous les autres résultats de la semaine 1, y compris ses trois plus grands gagnants et perdants (13:42), avant de laisser certains fans des Giants et des Jets se défouler sur la ligne de messagerie vocale de l’auditeur (27:11) . Enfin, il conclut avec un aperçu des matchs de cette semaine (45:12).

Hôte : John Jastremski

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

