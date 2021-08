Les géants européens dédaignent le transfert de Ronaldo pour quitter Man City pour conclure un accord

in

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a rejeté les informations liant le club de Ligue 1 à une décision de la star de la Juventus Cristiano Ronaldo.

Manchester City s’est vu offrir la possibilité de signer Ronaldo, qui veut quitter la Serie A.

La Juventus souhaite également vendre le joueur de 36 ans pour des raisons financières, l’as portugais leur coûte près d’un million de livres sterling par semaine et il lui reste un an de contrat.

Son agent Jorge Mendes a travaillé dans les coulisses pour obtenir un nouveau club pour Ronaldo et il s’est envolé pour Turin plus tôt cette semaine. Cependant, le super agent a pris un vol pour Paris jeudi, alimentant les suggestions que le PSG pourrait signer avec Ronaldo pour remplacer Kylian Mbappe.

Al-Khelaifi a cependant rapidement mis fin à la discussion jeudi soir. Il a dit en plaisantant avec sa propre chaîne de télévision beIN Sports que l’accord n’allait pas se produire.

“Nous n’y avons même pas pensé”, a déclaré Al-Khelaifi à beIN Sports.

City est le favori pour débarquer l’ancien homme de Manchester United.

AS et Calciomercato.it pensent tous deux que Ronaldo a conclu un accord sur les conditions avec City. Il s’est vu offrir 15 millions d’euros par saison sur un contrat de deux ans.

La partie turinoise recherche environ 24 millions de livres sterling auprès de tout acheteur potentiel, sinon elle subirait une perte en capital.

City essaie cependant de lui faire un transfert gratuit, dit Corriere dello Sport.

Les directeurs de la Juventus ont cependant rencontré Mendes jeudi matin pour souligner qu’ils n’autoriseraient pas Ronaldo à quitter le club sans frais.

Rooney doute

Pendant ce temps, l’ancien attaquant de United Wayne Rooney doute que Ronaldo déménage à City en raison de son association avec United.

“J’ai des doutes”, a déclaré Rooney aux journalistes, selon The Sun. «Cristiano a un grand héritage à United.

« Je ne pense pas qu’il va déménager à Manchester City. Bien sûr, dans le football, on ne sait jamais et dans le passé, Peter Schmeichel est allé à City, tout comme Andrew Cole et Mark Hughes était leur manager.

“Mais je ne pense pas que quelqu’un avec l’héritage de Cristiano ferait ça.”

LIRE LA SUITE: Tirage au sort de la Ligue des champions: Man City rencontre Messi dans un affrontement à succès