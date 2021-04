Les géants européens s’affrontent en quarts de finale de la Ligue des champions

Les poids lourds européens Bayern Munich et Paris Saint-Germain s’affrontent lors du match aller de leur quart de finale de la Ligue des champions ce soir.

Le Bayern a battu la Lazio au dernier tour tandis que le PSG a largué Barcelone pour atteindre les huit derniers.

Le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain s’affrontent en Ligue des champions ce soir

Ces deux équipes sont parmi les favorites pour la gloire dans la compétition d’élite européenne cette saison et se sont rencontrées lors de la dernière session.

Le Bayern a battu le PSG 1-0 pour remporter la gloire de la Ligue des champions en août dernier et le vainqueur de ce match sera confiant pour aller à nouveau.

Soit Manchester City, soit le Borussia Dortmund attendra le vainqueur de ce choc en demi-finale.

Bayern Munich v PSG: comment écouter

Ce match aller des quarts de finale débutera à 20 h le mercredi 7 avril.

La couverture complète de l’Allianz Arena sera en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19 heures.

Russ Williams sera votre hôte et les commentaires viendront de Ian Danter et David Connolly.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

.

Robert Lewandowski manquera le match aller du Bayern Munich contre le PSG Bayern Munich-PSG: équipes confirmées

Bayern Munich XI: Neuer; Hernandez, Sule, Alaba, Pavard; Kimmich, Goretzka; Koman, Muller, Sane; Chupo-Moting

Paris Saint-Germain XI: Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Pereira; Di Maria, Draxler, Neymar; Mbappe

.

Kylian Mbappe a aidé le PSG à voir Barcelone lors du dernier tour Bayern Munich-PSG: qu’est-ce qui a été dit?

L’entraîneur du Bayern Hansi Flick: «C’est un nouveau match et Paris a une nouvelle équipe avec un nouvel entraîneur, mais dans l’ensemble, il n’y a pas trop de changement depuis la finale de l’année dernière.

«Paris a une défense solide et évidemment sa qualité à l’avant est exceptionnelle.

«Nous devons être en mesure d’interrompre leur décès. Cela signifie également mettre la personne avec le ballon sous pression le plus tôt possible.

«Manuel [Neuer] était exceptionnel lors de la finale de l’année dernière. Sera-ce dans la tête des assaillants parisiens? Je ne sais pas. Mais c’est un avantage pour notre équipe d’avoir un gardien de classe mondiale dans le but.

Le patron du PSG Mauricio Pochettino: «Dans les huitièmes de finale, vous ne pouvez jamais exclure une équipe.

«Nous affrontons les champions d’Europe et du monde. Nous les respectons, mais nous avons confiance en nos capacités et nous sommes venus ici pour gagner.

«Le Bayern est une équipe très bien organisée, jouant avec une ligne défensive élevée et avec des joueurs offensifs capables de gagner un match individuellement.

«Nous devrons trouver le bon équilibre, ne pas nous engager excessivement et faire attention à ne pas perdre le ballon dans les zones dangereuses.»