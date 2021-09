Les géants japonais des affaires sont prêts pour la NFT, le développement de la blockchain évolue Crypto nouveaux médias

Hiroshi Mikitani, PDG de Rakuten. Source : Rakuten

Certains des plus grands acteurs japonais de la cryptographie se préparent à créer de nouveaux mouvements de jetons non fongibles (NFT) et de blockchain – avec Rakuten, Ligne et Chèque-monnaie préparer de nouveaux projets.

Rakuten, qui exploite l’une des plus grandes plates-formes de commerce électronique du pays, ainsi qu’un service de paiement électronique, un échange de crypto et des plates-formes de streaming de contenu, a annoncé qu’il lancerait une unité commerciale NFT l’année prochaine. Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que la nouvelle branche, nommée Rakuten NFT, ferait ses débuts au printemps 2022 et se concentrerait sur les offres de sports et de divertissement.

L’entreprise a un certain nombre de liens liés au sport. Il parraine une équipe de football professionnel dans les ligues japonaises et est le sponsor actuel du maillot du poids lourd du football européen. FC Barcelona. Elle exploite également un certain nombre d’offres de divertissement, y compris la plate-forme de vidéo à la demande Télévision Rakuten.

La société a déclaré que sa nouvelle branche commerciale « combinerait une place de marché NFT » avec « une plate-forme de vente » et a promis aux « détenteurs de propriété intellectuelle » la possibilité de « émettre et distribuer des NFT » sur la plate-forme « sans avoir à développer leur propre technologie. “

La société a ajouté qu’elle permettrait à ses clients d’acheter des NFT en utilisant des points de fidélité Rakuten.

Rakuten a également recherché des talents en cryptographie : une offre d’emploi sur LinkedIn datant de plusieurs semaines indiquait que la société cherchait à nommer de nouveaux membres pour son laboratoire de blockchain à Tokyo, écrivant qu’elle recherchait des candidats ayant un « fort intérêt à la fois pour le marché et la technologie de blockchain et crypto-monnaie.

Plus récemment, l’application de chat Line, utilisée par environ 84 millions d’utilisateurs de smartphones au Japon, a également publié une offre d’emploi indiquant qu’elle cherchait à renforcer son équipe blockchain.

Line a écrit qu’elle recherchait des développeurs de «niveau intermédiaire», également basés à Tokyo, pour travailler sur le réseau principal de la blockchain Line, une infrastructure de contrat intelligent, des algorithmes de consensus et les plans d’économie de jetons de Line. La société, qui exploite des échanges cryptographiques nationaux et internationaux ainsi que son propre cryptoasset de lien (LN), est également entrée dans le monde NFT. Mardi, il a annoncé qu’il lançait un lien NFT avec sa populaire série d’emoji Line Friends.

La société a été fondée par le géant de la technologie sud-coréen Naver, et a récemment fusionné avec le SoftBank-affilié Yahoo Japon.

Pendant ce temps, l’un des plus grands échanges cryptographiques du pays – le Groupe Monex‘s Chèque-monnaie – a annoncé le lancement d’un rapprochement NFT avec des marques de mode. Par Nikkei, l’entreprise travaillera avec Tomo Koizumi sur une nouvelle gamme de versions NFT. Koizumi a créé des vêtements célèbres pour Lady Gaga. La créatrice a également créé la robe portée par la chanteuse japonaise Misia lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo 2020 lors de son interprétation de l’hymne national japonais.

Coincheck a récemment dévoilé son propre marché NFT – avec une gamme d’entreprises en concurrence pour fournir des plateformes de trading pour les “contenus culturels” J-pop, manga, anime, drame et sport.

_____

Apprendre encore plus:

– Que font les projets NFT avec Ethereum qu’ils obtiennent – Rapport

– Vogue apporte les NFT au monde des magazines de mode

– Crypto.com, plateforme de mode virtuelle pour lancer la boutique NFT, pièces inspirées de SpaceX

– Les pingouins non fongibles envahissent la scène NFT

– Chat App Giant Line pour distribuer son Link Crypto aux clients E-pay

– Giant Rakuten permet aux clients de facturer des comptes E-Pay avec BTC, ETH, BCH