Les géants ont une surabondance de demi-offensifs sur la liste pour une raison ⋆ .

S’il semble que les Giants ont une surabondance de demi-offensifs sur leur liste, ils le font. Et c’est par conception.

«À ce poste, nous recherchons beaucoup de profondeur», a déclaré l’entraîneur des Giants Joe Judge jeudi. «Les demi-offensifs doivent avoir un rôle offensif et dans le jeu des coups de pied. Vous allez jouer plus d’un dans chaque match et vous avez besoin de plus d’un porteur de ballon pour soutenir une saison. C’est une position physique et évidemment beaucoup d’usure, donc vous avez besoin de beaucoup de profondeur, et pas seulement de profondeur, mais vous avez besoin de différents types de corps, de compétences pour vraiment compléter votre attaque. ”

Les Giants, bien sûr, ont perdu leur arrière supérieur, Saquon Barkley, à la suite d’une blessure au genou droit au début de la saison dernière et il est toujours en train de le réhabiliter dans l’espoir d’être prêt pour la saison régulière.

Les Giants ont également récemment signé le demi offensif Corey Clement. Plus tôt en agence libre, ils ont signé Devontae Booker pour un contrat de deux ans d’une valeur de 5,5 millions de dollars. Eux aussi ont ajouté le demi-offensif Ryquell Armstead en raison des dérogations. En tout, les Giants répertorient six demi offensifs et un arrière sur leur liste OTA.

Corey ClementBill Kostroun

“Corey, je le connais depuis longtemps maintenant et j’admire la façon dont il a joué à la fois dans l’attaque et dans le jeu des coups de pied”, a déclaré Judge. «Il a de l’expérience et j’ai été ravi de la façon dont il est arrivé au minicamp recrue en tant que vétérinaire à titre d’essai et l’a vraiment attaqué. J’ai aimé la façon dont il travaillait au quotidien et j’ai aimé ce que j’ai vu de sa mise en forme et de son état et de son travail sur le terrain.

«C’est ce qui nous a amenés à le signer là-bas. ”

Parmi les principaux acteurs non présents à l’OTA volontaire jeudi, figuraient DL Leonard Williams, DL Dexter Lawrence, DL BJ Hill, DT Austin Johnson, OLB Cam Brown, OLB Ryan Anderson, ILB Reggie Ragland, CB Adoree ‘Jackson, CB James Bradberry, S Logan Ryan, S Jabrill Peppers, CB Aaron Robinson, CB Darnay Holmes, CB Sam Beal, CB Isaac Yiadom, S Xavier McKinney, S Julian Love. Le botteur Graham Gano n’était pas non plus là.

Avec le secondaire manquant essentiellement à chaque joueur clé, cela ressemblait à une session d’équipe de dépisteurs là-bas avec Josh Kalu, Madre Harper, Jarren Williams, Chris Milton et la recrue Rodarius Williams obtenant tout le travail. La plupart de ces joueurs sont au mieux de loin pour faire la liste finale.

Sur la ligne offensive, cependant, les Giants avaient une participation complète avec tous les partants prévus – LT Andrew Thomas, G Shane Lemieux, C Nick Gates, G Will Hernandez et T Matt Peart (avec des remplaçants comme Nate Solder, Jonotthan Harrison et Zach Fulton ) pratiquer.

Jeudi a été une première pour les médias à regarder le secondeur Azeez Ojulari, le choix de deuxième tour de l’équipe, avec toute l’équipe.

“C’est un joueur à l’air bizarre”, a déclaré jeudi le secondeur vétéran Blake Martinez. «Juste en le regardant aujourd’hui, il a fait de superbes jeux là-bas à l’entraînement, a montré un peu d’athlétisme, des choses comme ça. Ce sont des OTA [and] tu dois attendre que nous mettions les coussinets, [but] jusqu’à présent, je pense qu’il a très bien fait. ”

Martinez a été déçu de perdre le plaqueur défensif Dalvin Tomlinson, qui a quitté l’équipe via une agence libre pour le Minnesota pendant l’intersaison.

«J’adore Dalvin – l’un de mes très bons amis», a-t-il déclaré. «En fait, je lui ai parlé [Wednesday]. Je suis super excité pour lui, qu’il fasse partie de notre équipe ou qu’il rejoigne une autre équipe. [He’s an] joueur extrêmement intelligent. ”

L’ancien choix de première ronde Danny Shelton, le plaqueur défensif de 6 pieds 2 pouces et 345 livres signé par les Giants pendant l’intersaison, devrait remplir l’un des rôles joués par Tomlinson.

Martinez a déclaré qu’il «plaisantait l’autre jour» à propos de Shelton: «Pas étonnant qu’il ait été repêché au premier tour. Vous obtenez trois choix en un, à quel point il est grand.

«Je lui dis tous les jours: ‘Je suis content de vous avoir devant moi. Je ne peux littéralement pas voir les équipes doubles, donc il n’y a aucun moyen qu’elles puissent m’atteindre. ”

C’était un spectacle bienvenu pour tout le monde de voir le secondeur Lorenzo Carter sur le terrain. La saison 2020 de Carter s’est terminée lorsqu’il a subi une déchirure du tendon d’Achille en octobre dernier à Dallas.

«C’est génial de voir un gars revenir d’une blessure comme celle-là, a dit Martinez. «Je suis excité pour lui. Je sais qu’il a fait une tonne de travail cette saison morte pour se préparer à partir. Il fait juste son truc là-bas. ”

Le receveur Sterling Shepard, qui a changé son numéro de 87 à 3, a déclaré qu’il attendait que la ligue modifie sa règle sur les numéros que certains groupes de positions doivent porter.

La règle a changé cette intersaison et Shepard a sauté au n ° 3 pour d’importantes raisons personnelles.

«C’est quelque chose qui compte beaucoup pour moi», a déclaré Shepard après l’entraînement OTA de jeudi. «C’est un numéro que je porte depuis que je suis enfant, après le décès de mon père. Il portait le n ° 3 à l’université. C’est quelque chose qui comptait beaucoup pour moi, beaucoup pour ses coéquipiers. Je voulais continuer. Quand je suis entré dans la ligue, vous ne pouviez pas obtenir de chiffres à un seul chiffre. Chaque fois que la règle changeait, j’étais heureux de saisir ça. ”