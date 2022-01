Les géants prennent enfin la bonne décision pour 2022

L’entraîneur-chef des Giants de New York, Joe Judge, s’est échappé du lundi noir, le lendemain de la fin de la saison régulière de la NFL et des entraîneurs en difficulté sont envoyés faire leurs valises. Il n’a pas survécu au mardi qui a suivi.

Le juge a été congédié par les Giants après deux saisons de défaites sur et hors du terrain. L’ancien coordinateur des équipes spéciales des New England Patriots n’a jamais dépassé les 0,500 à New York en route vers une fiche de 10-23. Ses infractions, avec l’aide du directeur général à la retraite depuis Dave Gettleman, étaient au mieux inoffensives et au pire un site Superfund en constante expansion. Ses défenses se sont pliées puis se sont cassées sous la pression d’une mauvaise position sur le terrain et ont perpétuellement perdu le temps de la bataille pour la possession.

Ses dernières semaines de travail ont été ponctuées de plusieurs moments qui ont montré à quel point sa position était intenable. Il y a d’abord eu une diatribe bizarre de 11 minutes qui racontait une version de conte de fées de son mandat que seul le juge pouvait voir. Puis est venu un drapeau blanc en raison d’un quart-arrière de troisième et de 9 se faufiler à la fin du deuxième quart d’un match 3-0 contre l’équipe de football de Washington.

Peu de temps après, les vétérans de son vestiaire ont commencé à détourner les questions sur son avenir. Le juge les avait perdus, peu importe ce qu’il avait dit aux médias. La décision déconcertante de New York de le garder jusqu’à lundi n’a prolongé son emploi que d’environ 30 heures.

Le juge aurait relayé la nouvelle à son personnel par SMS.

De son assistante.

Si tel est le cas, il s’agit du deuxième entraîneur au départ de Bobby Petrino qui a annoncé sa démission des Falcons d’Atlanta via des notes de service photocopiées coincées dans des casiers après son départ au milieu de la nuit. C’est aussi une fin appropriée à la campagne déprimante d’un entraîneur qui a été promu trop tôt, trop tôt. Le juge ne pouvait pas gérer les Giants, que cela signifiait des combats lors de la première pratique des pads complets du camp d’entraînement, des tentatives futiles de convaincre le monde que ses joueurs (et anciens joueurs) aimaient son style d’entraîneur, ou aurait abdiqué la responsabilité d’annoncer la nouvelle à ses entraîneurs adjoints, ils auraient tous besoin de chercher de nouveaux emplois.

Judge a été un désastre de bout en bout pour New York. Le garder n’aurait fait que paralyser la recherche du directeur général de l’équipe et l’empêcher de voir ce que, le cas échéant, Daniel Jones peut ajouter au poste de quart-arrière en 2022. Maintenant, les Giants ont une nouvelle liste avec un large éventail d’entraîneurs qualifiés en hausse pour prendre le rênes.

Tout ce que la prochaine embauche devra faire pour gagner une troisième année avec l’équipe est d’être meilleur que Judge, Pat Shurmur ou Ben McAdoo. Si la barre était plus basse, il faudrait sortir les pelles pour la trouver.

C’est le football des Giants, bébé.