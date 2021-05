les générations futures pourraient être immunisées contre le COVID-19

21/05/2021 à 12:20 CEST

Ils souffrent et combattent le COVID-19 depuis plus de quinze mois, l’une des pandémies les plus dures que les êtres humains aient subies. Mais pas le seul.

Avant la pandémie de coronavirus, l’humanité a dû faire face à d’autres comme la grippe de 1918 ou celles causées, à deux reprises, par la peste. Plus précisément en 1347, peste bubonique ou Black Death, et en 1885, baptisé comme le nouvelle peste noire.

Moments tragiques et tristes de l’histoire de l’humanité mais desquels des choses positives peuvent aussi être tirées.

D’une part, les apprentissages. Après les épidémies de peste, l’hygiène s’est considérablement accrue dans le monde et les villes ont évolué vers des modèles beaucoup plus propres.

Et d’autre part, aussi surprenant que cela puisse paraître, l’immunité pour les générations futures. Ceci est démontré par une étude réalisée dans le Campus médical de l’Université du Colorado Anschutz, aux États-Unis, où un groupe de scientifiques en charge de l’analyse des restes de 36 victimes de la peste bubonique, retrouvés dans une fosse commune allemande, ont découvert des preuves que l’évolution adaptative après cette épidémie, aurait conféré l’immunité aux générations futures de la région.

«Nous avons constaté que la fréquence des marqueurs immunitaires innés était augmentée dans la société contemporaine par rapport aux victimes de la peste, ce qui suggère que ces marqueurs ont peut-être évolué pour résister à la peste», conclut le co-auteur principal de l’étude, Paul Norman, qui est doctorant et professeur agrégé dans le domaine de la peste. Division de médecine personnalisée de la faculté de médecine de l’Université du Colorado (États-Unis).

L’étude, réalisée en collaboration avec le Institut Max Planck en Allemagne, a été publié dans la revue Molecular Biology and Evolution.

ADN des os de l’oreille

En pleine enquête sur ce charnier allemand du XVIe siècle situé dans la ville de Ellwangen, l’équipe scientifique a utilisé divers échantillons prélevés sur les os de l’oreille interne de ces individus, qu’ils ont ensuite comparés à ceux d’autres habitants de la région.

Le spectre de fréquences et la distribution des variantes génétiques ont été comparés.

Dans chacun d’eux les chercheurs ont découvert l’existence de Yersina Pestis, l’agent pathogène qui cause la peste bubonique, avait provoqué des changements remarquables dans la distribution des allèles, une forme variante d’un gène, pour deux récepteurs innés de reconnaissance de formes et quatre molécules d’antigènes leucocytaires humains, qui sont responsables de l’initiation et de la direction de la réponse immunitaire à l’infection.

Preuve que l’évolution a généré une immunité contre la peste bubonique pour la population de la région.

De plus, les prévisions indiquent que cette évolution ne devrait pas rester dans la ville d’Ellwangen, mais plutôt il pourrait également s’être répandu dans toute l’Europe.

«Tout changement des fréquences alléliques lors d’une crise épidémique pourrait être évident comme une adaptation génétique et détectable chez les individus aujourd’hui», insiste l’équipe scientifique.

Maintenant, la question suivante est de savoir si la même chose peut se produire avec COVID-19.

“Je pense que cette étude montre que l’on peut se concentrer sur ces mêmes familles de gènes lorsqu’on regarde l’immunité dans les pandémies modernes” comme le coronavirus. «Nous savons que ces gènes sont très impliqués dans la conduite de la résistance à l’infection», explique le professeur. Paul Norman.

C’est une analyse qui jette un peu de lumière sur notre propre évolution, tout en confirmant que, quelle que soit la gravité de la pandémie, il y a toujours des survivants «et l’espèce se rétablit».

Peut-être que les générations futures, dans ce processus adaptatif au changement, seront également en mesure de générer une immunité contre le virus qui a causé la plus grande pandémie de l’histoire de l’humanité, celle de SRAS-CoV-2.