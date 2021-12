Les généraux Charles Flynn et Walter Piatt accusés de parjure

Un ancien responsable de la Garde nationale de DC a émis une accusation choquante contre deux généraux qui, selon lui, se sont parjurés devant le Congrès dans leur témoignage sur les événements du 6 janvier.

Dans une note étonnante au comité du 6 janvier obtenue par Politico, le col. Comte Matthews accuse le général d’armée. Charles Flynn (frère de Michael Flynn) et le lieutenant-général. Walter Piatt de fabrications en gros au sujet de leurs récits de l’attaque du Capitole.

« Les deux étaient des menteurs absolus et sans équivoque », a déclaré Matthews dans la note.

Le nœud de l’allégation est que Matthews prétend que Flynn et Piatt ont menti au Congrès en affirmant qu’ils ont demandé que la garde DC soit rapidement déployée peu de temps après le début de l’attaque. Matthews pense que les généraux ont fait leurs déclarations dans le but de salir le major général William Walker, qui était le commandant général de la Garde nationale de DC, et de le transformer essentiellement en bouc émissaire.

Extrait du mémo :

Une analyse des faits démontre que Piatt, Flynn et leurs complices ont fait à plusieurs reprises et délibérément de fausses déclarations sous serment ou de fausses déclarations officielles au DoDIG et/ou à un comité du Congrès afin de soutenir leur récit artificiel, de discréditer MG Walker, d’absoudre l’armée Les hauts dirigeants de toute responsabilité dans les retards du 6 janvier, et de redorer les chances de promotion de Walter Piatt. Piatt a répété un récit qu’il savait être faux à la fois pour le DoDIG et pour le House Oversight Committee. Piatt affirme que lors de la conférence téléphonique, « la SecArmy a demandé à MG Walker à quelle vitesse le QRF de 40 membres [quick reaction force’ could respond; MG Walker stated the QRF could be ready to move in 20 minutes. The SecArmy directed MG Walker to prepare to move the QRF to the Capitol Building and support the USCP, but to remain at the Armory until he confirmed approval from the Acting SecDef.” That sentence is drawn from whole cloth and did not occur. In later estimony Piatt and Flynn would state that the QRF was ill-equipped and ill-suited to respond to Capitol Hill, but here Piatt states as early as 2:30PM, before meeting with Miller, McCarthy had already saliently determined and directed Walker to posture the QRF to move to the Hill.

Matthews went on to call the Army’s report of Jan. 6 “a revisionist tract worthy of the best Stalinist or North Korea propagandist.”

Matthews told Politico, about the memo, “Our Army has never failed us and did not do so on January 6, 2021. However, occasionally some of our Army leaders have failed us and they did so on January 6th. Then they lied about it and tried to cover it up. They tried to smear a good man and to erase history.”

