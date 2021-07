Les gens affluent vers Amazon pour cette offre surprise Instant Pot

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Toutes les superbes offres Instant Pot d’Amazon de Prime Day 2021 ont maintenant disparu, ce qui est dommage. Mais la bonne nouvelle est qu’une nouvelle offre vient d’apparaître sur Amazon aujourd’hui qui vous fera économiser un paquet. De plus, c’est sur l’un des modèles Instant Pot les plus populaires que vous pouvez obtenir en ce moment. Pour faire court, c’est l’offre Instant Pot que vous attendiez si vous avez raté les offres de Prime Day.

Dépêchez-vous et vous pouvez ramasser les 120 $ Instant Pot Duo Plus pour seulement 79,95 $. C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu toute l’année pour ce fantastique autocuiseur électrique 9 en 1. Vous vous en voudrez si vous manquez cette offre !

Meilleure offre du jour Le plus récent thermostat Nest vient d’atteindre un nouveau prix bas historique sur Amazon – 12 $ de moins que Prime Day ! Prix : 130 $, maintenant 87,99 $ ! Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Savez-vous à quel point quelque chose doit être impressionnant pour obtenir 29 000 notes 5 étoiles sur Amazon ? Ce doit être fantastique — et c’est exactement ainsi que nous décririons le Instant Pot Duo Plus.

Nous savons tous à quel point les gens aiment leurs Instant Pots, et c’est certainement l’un des meilleurs modèles du marché car il propose neuf modes de cuisson différents au lieu des sept modes que vous trouverez sur les modèles Instant Pot populaires comme le Duo et le Duo Nova . Il peut tout faire, de la cuisson lente à la cuisson d’un gâteau, en passant par le sautage et même la stérilisation. De plus, il est en vente dès maintenant sur Amazon avec une remise énorme.

À 120 $, le Autocuiseur électrique Instant Pot Duo Plus est une valeur formidable qui coche toutes les cases les plus importantes en matière de machines de cuisson multi-usages. Il contient neuf modes différents, notamment un autocuiseur, une mijoteuse, un cuiseur à riz, un cuiseur vapeur, une sauteuse, un cuiseur à œufs, une yaourtière, un chauffe-plats et un stérilisateur. De plus, ce modèle est disponible en trois tailles différentes. Mais la taille la plus populaire est certainement 6 pintes. Et il se trouve que le modèle 6 pintes est celui qui est en vente en ce moment sur Amazon.

Dépêchez-vous et vous pouvez ramasser un 120 $ Instant Pot Duo Plus pour seulement 79,95 $, et c’est un prix incroyable pour un pot instantané aussi populaire. Non seulement c’est populaire, mais c’est aussi le pot instantané le plus vendu parmi nos lecteurs en ce moment !

Instant Pot Duo Plus 6 Quart 9-en-1 Autocuiseur électrique, mijoteuse, cuiseur à riz, cuiseur vapeur… Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 79,95 $ Vous économisez : 40,04 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici quelques points clés à retenir :

L’Instant Pot Duo Plus est la version améliorée du Duo le plus vendu Le nouveau couvercle à fermeture facile se ferme automatiquement lorsque la cuisson commence Ce nouveau modèle ajoute deux modes de cuisson supplémentaires par rapport à l’original Les modes de cuisson disponibles incluent l’autocuiseur, la mijoteuse, le cuiseur à riz , cuiseur vapeur, sauteuse, cuiseur à œufs, yaourtière, réchaud et stérilisateur Cuit jusqu’à 70 % plus vite ! 15 programmes intelligents à une touche différents facilitent la cuisson Les programmes à une touche incluent les côtes, les soupes, les haricots, le riz, la volaille, le yaourt, les desserts, etc. Couvercle et composants en acier inoxydable résistant aux empreintes digitales Tous les accessoires inclus vont au lave-vaisselle Le pot instantané gratuit L’application sur iOS et Android regorge de centaines de recettes Plus de 10 fonctions de sécurité intégrées pour protéger contre la surchauffe et plus Le modèle de 6 pintes est la capacité la plus populaire – parfait pour la cuisson par lots Le pot intérieur en acier inoxydable va au lave-vaisselle a un 3 plis fond pour une durabilité accrue

Instant Pot Duo Plus 6 Quart 9-en-1 Autocuiseur électrique, mijoteuse, cuiseur à riz, cuiseur vapeur… Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 79,95 $ Vous économisez : 40,04 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Découvrez plus des meilleures offres en ligne sur notre chaîne Offres !

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.