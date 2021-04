Les gens continuent de déposer des fleurs pour le prince Philip malgré les inquiétudes de Covid

Les jeunes enfants faisaient partie d’un flot constant de personnes qui sont arrivées aux deux endroits tout au long de la matinée de samedi pour leur rendre hommage.

Les foules grandissaient à l’extérieur de Cambridge Gate au château de Windsor, prenant des photos et laissant des hommages, notamment des couronnes en papier et un drapeau syndical.

Décès du duc d’Édimbourg / PA Wire

Le résident local Craig Truter et ses trois jeunes enfants faisaient partie de ceux qui ont laissé des hommages à Cambridge Gate.

Ses fils Ranger, six ans, et Bale, quatre ans, ont posé des couronnes en papier faites à la main avec les initiales HRHPP (Son Altesse Royale le Prince Philip).

M. Truter a déclaré que ses enfants avaient fait les couronnes «en signe de respect» pour le duc et voyaient des membres de la famille royale «assez fréquemment».

Il a ajouté que sa famille avait eu «la chance» d’avoir été parmi les membres du public invités à l’intérieur du parc du château pour le mariage de la princesse Eugénie.

À la maison de la reine au centre de Londres, des gardes en rouge pouvaient être vus marchant dans la cour alors qu’un flux lent mais régulier de personnes arrivait pour déposer des bouquets aux portes d’entrée.

Décès du duc d’Édimbourg / PA Wire

Nikoletta Peto a visité le palais peu après 9 heures du matin.

Mme Peto, 39 ans, originaire de Hongrie, a déclaré: «Je vis ici depuis 15 ans et j’ai senti qu’il était important de donner une fleur à quelqu’un qui est si respecté et qui a tant fait pour ce pays.

«Donc, vraiment, je voulais venir, même si à cause de Covid, je protégeais pendant plus d’un an.

Elle a ajouté: «Je sentais que je devais le faire parce que je pense que c’est comme ça que ça devrait être.»

Rebecca Connoll a déposé des fleurs avec son fils de cinq ans, Harvey.

Décès du duc d’Édimbourg / PA Wire

Elle a dit: «Mon mari est dans l’armée, il est dans la cavalerie domestique, donc il fait beaucoup de grands événements avec la famille royale.

«Alors nous avons juste pensé que nous allions venir rendre hommage.»

Elle a ajouté: “Nous l’avons regardé aux nouvelles hier et nous regardons beaucoup de choses royales, nous descendons et regardons les défilés, il en sait beaucoup sur la famille royale.”

Le public a été informé à la fois à Windsor et au palais de Buckingham que les hommages seraient déplacés ailleurs tout au long de la journée.

La famille royale et le gouvernement ont tous deux exhorté les gens à ne pas laisser de fleurs à l’extérieur des résidences royales.

Le palais de Buckingham a demandé aux gens d’envisager de faire un don à une œuvre de bienfaisance à la place, et les pages commémoratives consacrées au duc sur le site Web royal.uk suggéraient que des dons pourraient être faits à des organisations dont Philip était le patron.

Vendredi, un porte-parole du Cabinet Office a appelé les citoyens à «continuer à suivre les conseils de santé publique, en particulier pour éviter de se réunir en grands groupes et réduire au minimum les déplacements».