Les gens continuent de se plaindre à la FCC que les publicités télévisées sont trop bruyantes – .

Saviez-vous que les publicités télévisées bruyantes sont en fait illégales? La loi CALM adoptée par le Congrès en 2011 a ordonné à la FCC de fixer des règles concernant le volume des publicités télévisées, ce que la FCC a procédé à faire – en partie en adoptant une règle selon laquelle les publicités télévisées doivent avoir le même volume moyen «que les programmes qu’ils accompagner.” Cela semble assez simple, non?

Eh bien, la FCC est suffisamment sérieuse à propos de cette question qu’elle demande les commentaires publics de personnes qui ont quelque chose à dire sur les publicités bruyantes qui les dérangent. Parce que le volume de ces plaintes serait en augmentation.

Une chose que cela n’inclut pas, nous devrions le souligner dès le départ, ce sont les services de streaming. La FCC ne réglemente pas les streamers comme Hulu, qui a des niveaux sans publicité et financés par la publicité, donc si ses publicités qui divisent le contenu sont trop bruyantes, la FCC ne peut rien faire pour Hulu à la lumière de la loi CALM. .

Mais revenons au commentaire public recherché par la FCC. Selon un avis public de la FCC, la date limite pour que la commission reçoive des commentaires est en juin – et l’avis se lit en partie: «Nous invitons les consommateurs et l’industrie à commenter si des mises à jour sont nécessaires aux règles de la commission mettant en œuvre le Publicité Loi sur l’atténuation de l’intensité sonore (CALM). La loi CALM a été promulguée il y a un peu plus de 10 ans pour protéger les téléspectateurs des publicités excessivement bruyantes.

«En 2011», poursuit l’avis, «le Conseil a adopté des règles de mise en œuvre exigeant que les stations de télévision et les fournisseurs de programmation vidéo multicanaux (MVPD) veillent à ce que toutes les publicités soient transmises aux consommateurs au niveau sonore approprié conformément à la norme de l’industrie prescrite dans le loi.”

Si vous pensez que les publicités télévisées sont trop bruyantes et que vous voulez en parler à la FCC, voici comment. Les commentaires peuvent être déposés par voie électronique, en visitant le système de dépôt électronique des commentaires de la FCC (ou ECFS, en abrégé), ici: http://apps.fcc.gov/ecfs/.

Si vous souhaitez envoyer vos commentaires à l’ancienne, la FCC dit que les parties qui choisissent de déposer sur papier doivent «déposer un original et une copie de chaque dépôt». Les dépôts peuvent être envoyés par courrier commercial de nuit, ou par courrier de première classe ou de nuit du US Postal Service, et les dépôts doivent être adressés au secrétaire de la Commission, bureau du secrétaire de la Federal Communications Commission. Conformément à la FCC, le courrier commercial de nuit (autre que le courrier express du service postal américain et le courrier prioritaire) doit être envoyé au 9050 Junction Drive, Annapolis Junction, MD 20701. Pendant ce temps, le courrier de première classe, express et prioritaire du service postal américain doit être adressé à 45 L Street, NE, Washington, DC 20554.

Anna Eshoo, une démocrate californienne à la Chambre des représentants, a rédigé le CALM Act et a fait la déclaration suivante à ce sujet à Insider, qui a analysé le problème et a constaté que les plaintes étaient à la hausse: «J’ai rédigé la loi pour mettre fin à cet irritant national, mais les plaintes augmentent à nouveau. J’exhorte tous ceux qui sont contrariés à soumettre leurs plaintes à la FCC au sujet des publicités bruyantes pour s’assurer que les violations de la loi CALM peuvent faire l’objet d’une enquête.

