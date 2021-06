Les gens continuent de trouver des proches décédés sur Google Maps

Pendant des années, Google Maps a proposé Street View, qui assemble des images de caméra panoramique pour recréer un fac-similé numérique d’espaces physiques dans le monde réel que vous pouvez explorer en ligne. Certaines personnes découvrent que s’ils font défiler la plate-forme assez longtemps et utilisent une fonction de voyage dans le temps, ils pourraient bien trouver l’image d’un être cher décédé capturée par l’une des caméras de Google – et apparemment enregistrée dans Google Maps pour toujours.

Ces derniers jours, plusieurs publications annonçant ces découvertes sont devenues virales. L’un de l’écrivain britannique Sherri Turner a déjà accumulé des dizaines de milliers de “J’aime” sur Twitter. Un tweet similaire provenant d’un compte d’aveux anonyme a également attiré l’attention non seulement d’autres utilisateurs de Twitter, mais également des principaux médias. Les tweets se sont transformés en fils de discussion où d’autres partagent des histoires de recherche de leurs proches décédés dans Google Maps.

Je regarde la vieille maison de ma mère sur Google Maps Street View, la maison où j’ai grandi. Il est écrit « Image capturée en mai 2009 ». Il y a de la lumière dans sa chambre. C’est toujours sa maison, elle est toujours en vie, je lui rends encore visite tous les quelques mois dans le train pour Bodmin Parkway, – Sherri Turner (@STurner4077) 16 juin 2021

Ce n’est pas la première fois que les gens utilisent la fonction de voyage dans le temps dans Street View pour rechercher les disparus sur Google Maps – ou pour partager l’expérience sur les réseaux sociaux. Google a publié Street View en 2007, et ces types de publications virales sur Twitter se produisent depuis au moins 2013. La tendance indique que Google va de l’avant dans sa quête sans fin pour cartographier le monde entier (Street View comprend actuellement 87 pays) et mettre constamment à jour ces données. Quelque part en cours de route, les utilisateurs de Google Maps se rendent compte que ce processus a des conséquences inattendues.

Cet effet suggère que la création de ces vues à 360 degrés du monde nécessite une surveillance momentanée. Google Maps utilise de très nombreuses caméras pour créer l’expérience immersive offerte par Street View. Google dit que la recréation numérique du monde physique est alimentée par des millions de caméras qui capturent plusieurs angles, collectés par des personnes « conduisant, pédalant, naviguant, se promenant et capturant des images ». La société a également décidé de permettre aux utilisateurs de soumettre leurs propres images pour compléter son propre Street View. Bien qu’aider les gens à se souvenir des membres de leur famille décédés n’est pas vraiment le but recherché par Google Maps, un porte-parole a déclaré à Recode qu’il était « réchauffant » que les gens utilisaient la plate-forme de cette manière.

La fonction de voyage dans le temps de Street View vous permet de comparer les images actuelles à des images capturées dès 2007. Google Maps

Turner, l’écrivain, a déclaré à Recode qu’elle avait découvert la fonction de voyage dans le temps dans Street View plus tôt cette semaine, alors qu’elle essayait de voir à quoi ressemblait une maison qui appartenait à sa défunte mère, décédée il y a près de quatre ans, maintenant. Elle a fini par découvrir que la dernière image disponible sur Street View datait de 2009. Elle montrait la maison avec une lumière allumée, ce qui indiquait à Turner que sa mère était à la maison lorsque l’image a été capturée. “Cela en fait un peu plus quelque chose sur lequel vous avez l’impression d’être tombé plutôt que quelque chose que vous avez créé”, a-t-elle déclaré à Recode.

Encore une fois, les gens découvrent depuis un certain temps des images d’êtres chers décédés sur Street View. Cela se produisait même avant que Google n’introduise la fonctionnalité de voyage dans le temps. Le phénomène a également entraîné tout un cycle d’actualités l’année dernière, lorsqu’un utilisateur de Twitter a déclaré qu’elle avait trouvé une image de son défunt grand-père sur Street View. Le tweet a généré plus de 400 000 “J’aime”.

Mais l’histoire ne se limite pas au contenu viral. Les images rappellent que de nombreuses personnes qui apparaissent dans Street View ne savent pas que leurs photos sont prises et que les personnes décédées n’ont pas leur mot à dire sur le fait que leur image reste ou non sur le service.

Plus généralement, les entreprises technologiques comme Google détiennent une grande partie du pouvoir sur ces données sensibles et personnelles, et les citoyens n’ont pas joué un rôle réel dans l’établissement de normes sur la façon dont les données associées à des personnes réduites doivent être traitées. C’est particulièrement important car l’approche de Google à l’égard de ces données peut ne pas correspondre aux normes religieuses et culturelles entourant la mort pratiquées par bon nombre de ses utilisateurs à travers le monde.

« De plus en plus, la majorité de nos utilisateurs en ligne viendront des pays du sud du monde », a déclaré à Recode Faheem Hussain, professeur à la School for the Future of Innovation in Society de l’Arizona State University. « Ce que nous constatons de plus en plus, c’est l’absence de [the] participation du peuple à cette conception.

Les membres de la famille en retard ne sont pas les seules découvertes surprenantes sur Google Maps. Il existe des communautés en ligne entières consacrées à l’exploration de la plate-forme de cartographie pour des choses inhabituelles, identifiant tout, des animaux sauvages aux tempêtes de sable. Il y a aussi un côté beaucoup plus sombre de l’omniprésence apparente de Street View et de Google Maps en général, un côté qui soulève une myriade de préoccupations concernant la vie privée des gens. En 2013, par exemple, un père californien a dû demander à Google de supprimer une image aérienne du cadavre de son fils. Google affirme avoir mis en place des systèmes pour brouiller les informations d’identification personnelle des passants et des plaques d’immatriculation dans les photos qu’il prend. Mais il est clair que certaines personnes peuvent toujours être identifiées si un membre de la famille sait ce qu’elles recherchent.

La tendance persistante à retrouver des êtres chers perdus rappelle inévitablement que Google joue un rôle majeur dans la documentation de notre vie quotidienne au fil du temps. Il n’y a aucun signe que les artefacts numériques conservés dans Street View vont bientôt disparaître. Au lieu de cela, ils pourraient simplement devenir une partie de la façon dont l’histoire est enregistrée dans un processus sur lequel nous n’avons pas nécessairement le contrôle.