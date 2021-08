Les gens dépensent plus d’argent chez Amazon que chez Walmart : rapport ⋆ 10z viral

in

Amazon et ses vendeurs tiers ont dépassé les ventes de Walmart pour l’année, selon un rapport du New York Times.

Les ventes font du détaillant en ligne le plus grand détaillant en dehors de la Chine. Cette année marque également la première année où une entreprise a dépassé les ventes de Walmart depuis 1990.

Selon le rapport, les acheteurs en ligne ont dépensé plus de 610 milliards de dollars sur Amazon pour l’année, dépassant largement les ventes de 566 milliards de dollars annoncées par Walmart.

Alors que le pouvoir d’Amazon grandit, certains s’inquiètent de la censure par Amazon des livres des penseurs de centre-droit ainsi que de sa politique de confidentialité.

En juillet, deux employés d’Amazon ont démissionné pour protester contre la décision de l’entreprise de continuer à vendre « Dégâts irréversibles : l’engouement pour les transgenres qui séduit nos filles », un livre qui explore le transgenre chez les adolescentes.

Le livre analyse ce que l’auteur Abigail Shrier, dit être une « épidémie trans » de jeunes filles s’identifiant comme transgenres.

Selene Xenia, une ingénieure en logiciels transgenre anciennement employée par Amazon, a déclaré qu’elle avait quitté l’entreprise pour protester contre la décision d’Amazon de continuer à vendre le livre.

« Le livre a littéralement [craze] dans le titre et considère qu’être transgenre est une maladie mentale à bien des égards tout au long du livre », a déclaré Xenia. “J’ai trouvé extrêmement hypocrite qu’Amazon dise qu’il stockerait ce livre et pas un autre similaire”, a-t-elle ajouté, faisant référence à la décision de l’entreprise d’arrêter de vendre “Quand Harry est devenu Sally : Répondre au moment transgenre” en mars.

De plus, Amazon aurait interdit aux médecins de première ligne américains d’utiliser son produit Amazon Web Services (AWS) en raison des opinions du groupe sur COVID-19.

Amazon a également modifié sa politique “pour interdire explicitement les livres qui font la promotion du” discours de haine “”, selon Just The News, “un changement de règle majeur qui pourrait être utilisé pour rationaliser l’action contre une gamme plus large de livres vendus par le géant de la vente au détail numérique”. Certains utilisateurs ont également accusé Amazon d’avoir supprimé les critiques négatives de livres écrits par des libéraux célèbres pour aider les critiques positives à primer.

