Les gens derrière le projet de crypto-monnaie DeFi100 se sont-ils enfuis avec 233 crores de roupies de fonds d’investisseurs?

Des rapports ont affirmé que les personnes derrière le projet de crypto-monnaie DeFi100 pourraient avoir pris la fuite avec des fonds d’investisseurs d’une valeur de 32 millions USD (environ Rs 233 crore). De tels rapports sont apparus après qu’un message sur le site Web du projet de crypto-monnaie – DeFi100.org – a effrayé les visiteurs avec un message disant qu’ils avaient été «arnaqués» et qu’ils ne pouvaient rien y faire.

Les analystes sur Twitter ont évalué l ‘«arnaque» à 32 millions de dollars. On ne savait pas comment ce chiffre avait été obtenu. «Les arnaques à la sortie de pièces de monnaie DeFi100, et s’enfuit avec 32 millions de dollars, et laisse un message pour nous tous. On dirait l’été 2017 », co-fondateur de Twitted Cryptokanoon, Kashif Raza.

Cependant, les rapports de l’arnaque présumée peuvent ne pas être vrais.

Le message d’arnaque a maintenant été supprimé du site Web DeFi100. Les personnes derrière ce projet de crypto-monnaie ont affirmé que leur site Web avait été piraté hier (22 mai 2021) et que le message d’arnaque avait été montré par des pirates. «Le site Web a été piraté hier et le message a été montré par les pirates. Il a été retiré », a tweeté DeFi100.

Au moment de la rédaction de ce rapport, le site Web DeFi100 était en panne, affichant des erreurs avec le message “Oups, il semble que cette page soit perdue.”

DeFi100 est un protocole financier décentralisé basé sur Binance Smart Chain.

Investir dans la crypto-monnaie est une affaire risquée. Les investisseurs sont invités à faire preuve de prudence avant de risquer leur argent durement gagné avec des crypto-monnaies instables et incertaines. Et récemment, plusieurs rapports d’escroqueries cryptographiques ont été révélés. Récemment, plusieurs rapports ont indiqué que les imitateurs d’Elon Musk ont ​​arnaqué environ 2 millions de dollars à des investisseurs au cours des six derniers mois. Plusieurs personnes sont victimes de fraudeurs cryptographiques alors qu’ils recherchent de l’argent facile et des retours rapides.

Au cours des derniers jours, les prix de plusieurs pièces de crypto-monnaie populaires telles que Bitcoin, Etherium, Dogecoin, etc. ont fortement chuté. Les experts conseillent aux investisseurs de se renseigner sur la valeur sous-jacente des actifs cryptographiques dans lesquels ils souhaitent investir.

